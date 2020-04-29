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Euro Bölgesi`nde şirket kredileri ve para arzı arttı

29.04.2020 17:10

Son güncelleme : 29.04.2020 17:10
Euro Bölgesi`nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ve geniş para arzı M3`te geçen ay yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artış kaydedildi.



AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Mart 2020'ye ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Şubatta yıllık bazda yüzde 3 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 5,4 artış kaydetti. Tüketici kredileri ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,4  arttı.

Martta geniş para arzı M3, yıllık bazda yüzde 7,5 büyüyerek analistlerin beklentisi olan yüzde 5,5'in üzerinde gerçekleşti. Şubatta tüketici kredileri yıllık bazda yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

Mart ayında Euro Bölgesi'nde birçok ülke, corona virüs salgınının  yayılmasını yavaşlatmak amacıyla ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde kısıtlamıştı. Şirketler de ekonomik durgunluk nedeniyle likidite sıkıntısı  yaşamamak için kredi alma yoluna gitti.

Salgın nedeniyle kredi akışını desteklemek için kapsamlı acil durum önlemleri alan ECB, AB üyelerine daha fazla likidite sağlamak için 750 milyar euro değerinde tahvil alım programı olan "Pandemi Acil Satın Alma Programı"nı açıklamıştı.





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