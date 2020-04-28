Ekonomik faaliyetlerin Avrupa genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daralması sonucu Euro Bölgesi`ndeki şirketlerin acil kredi talebi yılın ilk çeyreğinde arttı.
Euro Bölgesi`nde şirketlerin acil kredi talebi arttı
28.04.2020 13:50
Son güncelleme : 28.04.2020 13:50
AA
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk çeyreğine ilişkin şirket ve tüketici kredileri ile ilgili anketi yayımladı.
Ankete göre, Euro
Bölgesi'ndeki şirketlerin acil kredi talebi yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi. Euro Bölgesi'ndeki bankaların, ilk çeyrekte kredi standartları veya iç onay kriterleri sıkılaştı ancak bu sıkılaşma, küresel 2008 finansal krizi ve Euro Bölgesi borç kriziyle karşılaştırıldığında hükümetlerin tedbirleri nedeniyle "küçük" kaldı.
ECB'nin açıklamasında, şirketlerin acil kredi talebindeki artışa ilişkin olarak, "2020'nin ilk çeyreğinde şirketlerin kredi talepleri veya kredi hattını kullanmaları acil likidite ihtiyaçları nedeniyle arttı. İkinci çeyrekte firmaların net kredi talebinin 2003 yılında banka kredilerine yönelik anketin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu bölgedeki bankaların hanehalkı için kredi standartlarını kurumsal müşterilerden daha fazla sıkılaştırdığı belirtilen açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde bu standartların daha da sıkılaşmasının beklendiği kaydedildi.
Eurosystem'in Euro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. Salgın dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin kısıtlandığı 19 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında yapılan son anket, 144 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.
13:34101.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 295,07
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:346,9950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:347,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:34384,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,89
|Açılış
|: 384,39
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.544.819
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.950
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|267.187.370
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,26
|702.460.119
|% 2,94
|
|GARAN
|8,47
|606.726.770
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|440.106.121
|% 0,00
|
|ASELS
|27,44
|343.379.766
|% -0,15
|
|MPARK
|16,30
|267.187.370
|% 9,99
|
|ECILC
|5,26
|702.460.119
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,12
|165.966.582
|% 0,00
|
|GARAN
|8,47
|606.726.770
|% 1,32
|
|ODAS
|1,69
|113.717.855
|% 1,81
|
|TSKB
|1,06
|67.028.548
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7094
|8,7531
|% 0,59
|
|Frank
|7,1540
|7,1971
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-4,73
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.520
|-5,80
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,00
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-2,90
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,36
|23,36
|0,29
|