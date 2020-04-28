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Euro Bölgesi`nde şirketlerin acil kredi talebi arttı

28.04.2020 13:50

Son güncelleme : 28.04.2020 13:50
Ekonomik faaliyetlerin Avrupa genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daralması sonucu Euro Bölgesi`ndeki şirketlerin acil kredi talebi yılın ilk çeyreğinde arttı.



AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk çeyreğine ilişkin şirket ve  tüketici kredileri ile ilgili anketi yayımladı.

Ankete göre, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin acil kredi talebi yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi. Euro Bölgesi'ndeki bankaların, ilk çeyrekte kredi standartları veya iç  onay kriterleri sıkılaştı ancak bu sıkılaşma, küresel 2008 finansal krizi ve Euro Bölgesi borç kriziyle karşılaştırıldığında hükümetlerin tedbirleri nedeniyle  "küçük" kaldı.

ECB'nin açıklamasında, şirketlerin acil kredi talebindeki artışa  ilişkin olarak, "2020'nin ilk çeyreğinde şirketlerin kredi talepleri veya kredi  hattını kullanmaları acil likidite ihtiyaçları nedeniyle arttı. İkinci çeyrekte  firmaların net kredi talebinin 2003 yılında banka kredilerine yönelik anketin  başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor." ifadeleri  kullanıldı.

Söz konusu bölgedeki bankaların hanehalkı için kredi standartlarını  kurumsal müşterilerden daha fazla sıkılaştırdığı belirtilen açıklamada, yılın  ikinci çeyreğinde bu standartların daha da sıkılaşmasının beklendiği kaydedildi.

Eurosystem'in Euro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor.  Salgın dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin kısıtlandığı 19 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında yapılan son anket, 144 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.




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