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Euro Bölgesi`nde ÜFE düştü

05.05.2020 13:18

Son güncelleme : 05.05.2020 13:18
Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 düşüş gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, martta şubat ayına kıyasla  yüzde 1,5 azaldı. ÜFE, 2019'un mart ayına göre de yüzde 2,8 geriledi.

AB'de ise ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2019'un aynı  dönemine göre de yüzde 2,5 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 5,3  ile Yunanistan'da, yüzde 5,1 ile Litvanya'da ve yüzde 3 ile İspanya'da geriledi.

ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  (GKRY), yüzde 0,2 ile de Letonya ve Malta'da ölçüldü.





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