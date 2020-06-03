Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azaldı.
Euro Bölgesi`nde ÜFE nisanda düştü
03.06.2020 13:16
Son güncelleme : 03.06.2020 13:16
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 2 azaldı. ÜFE, 2019'un nisan ayına göre de yüzde 4,5 geriledi.
AB'de ise ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 4,3 düştü.
AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,6 ile Litvanya'da, yüzde 3,4 ile İtalya'da ve yüzde 3 ile İspanya'da geriledi. ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 0,5 ile Malta, yüzde 0,3 ile Slovenya ve yüzde 0,1 ile de Lüksemburg'da ölçüldü.
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|
|EGCYO
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|RTALB
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|TACTR
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|
|CMENT
|25,98
|3.725.638
|% -5,87
|
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|600.931.436
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|EKGYO
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|THYAO
|12,57
|372.316.339
|% -0,32
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|AKBNK
|5,85
|299.607.779
|% 1,21
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|EKGYO
|1,73
|401.734.004
|% 1,17
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|GARAN
|8,21
|902.159.349
|% 1,86
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|ADESE
|1,70
|141.393.855
|% 1,19
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|KARSN
|1,86
|134.282.400
|% 1,64
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|IHLGM
|1,31
|94.959.455
|% 0,77
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|2.514
|-5,20
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|1.227
|-6,30
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