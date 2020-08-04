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Euro Bölgesi`nde ÜFE yükseldi

04.08.2020 13:05

Son güncelleme : 04.08.2020 13:05
Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına  kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. ÜFE, 2019'un haziran ayına göre ise yüzde 3,7  geriledi.

AB'de ise ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarken,  2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,4 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda önceki aya kıyasla en fazla yüzde  3,7 ile Estonya'da, yüzde 3,3 ile Danimarka'da ve yüzde 2,2 ile Finlandiya'da  artış gösterdi.




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