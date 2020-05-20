GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon açıklandı

20.05.2020 13:08

Son güncelleme : 20.05.2020 13:08
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 0,3`e geriledi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon,  nisanda yüzde 0,3'e düştü. AB'de ise martta yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon,  nisanda yüzde 0,7 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında nisanda en yüksek enflasyon yüzde 3,3 ile  Çekya'da, yüzde 2,9 ile Polonya'da ve yüzde 2,5 ile Macaristan'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 1,3 ile  Slovenya'da, yüzde eksi 1,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY)  ve yüzde  eksi 0,9 ile Estonya ile Yunanistan'da belirlendi.

Enflasyon oranı, nisanda Almanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,4,  İtalya'da yüzde 0,1, Hollanda'da yüzde 1 ve Avusturya'da yüzde 1,5 oldu.

Bu arada, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan  Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin  hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:52102.696
Değişim :  0,70% |  712,56
Açılış :  102.492  
Önceki Kapanış :  101.983  
En Yüksek
102.998 En Düşük
101.968
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 6,60 5.025.609 % 10,00  
TSGYO 2,42 17.360.635 % 10,00  
CMENT 32,34 5.229.286 % 10,00  
ALYAG 1,54 3.120.360 % 10,00  
PKENT 196,00 746.274 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3017 8,3434 % 0,36  
Frank 6,9996 7,0417 % 0,82  
Riyal 1,8037 1,8127 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 4,70  
Altın Gr. 382 382 2,19  
Cumhuriyet 2.460 2.507 10,00  
Tam 2.532 2.572 10,30  
Yarım 1.236 1.257 5,00  
Çeyrek 618 629 2,50  
Gümüş.Ons 17,47 17,51 0,14  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,04  
B. Petrol 35,05 35,05 0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru