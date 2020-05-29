Euro Bölgesi`nde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,1`e düştü.
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon geriledi
29.05.2020 13:25
Son güncelleme : 29.05.2020 13:36
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,1'e indi.
Euro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 12 ile enerji izledi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
13:22105.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -290,50
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:226,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8285
En Düşük
6,8095
13:227,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0573
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6059
En Düşük
7,5388
13:22378,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,51
|Açılış
|: 378,94
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,27
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.314.521
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|18.417.103
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.675.146
|% 9,58
|
|MARKA
|1,55
|13.758.033
|% 8,39
|
|GLBMD
|4,81
|4.137.607
|% 7,61
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.403.664
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|654.294
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.309.194
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.016.516.897
|% 1,16
|
|THYAO
|12,44
|603.892.636
|% -1,89
|
|GSRAY
|3,24
|397.561.660
|% 4,85
|
|ASELS
|30,20
|319.607.993
|% 0,47
|
|TUKAS
|8,85
|304.117.849
|% -6,84
|
|EKGYO
|1,45
|189.021.714
|% 0,69
|
|GARAN
|7,87
|1.016.516.897
|% 1,16
|
|GSRAY
|3,24
|397.561.660
|% 4,85
|
|TSKB
|1,06
|93.944.879
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|77.384.261
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3825
|8,4245
|% 0,16
|
|Frank
|7,0747
|7,1174
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8127
|1,8218
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|8,38
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.488
|14,30
|
|Tam
|2.530
|2.557
|7,10
|
|Yarım
|1.235
|1.248
|7,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,51
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,04
|
|B. Petrol
|35,13
|35,13
|-0,90
|