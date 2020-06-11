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Euroclear Bank ile iş birliği yeni yatırımcıları çekecek

11.06.2020 13:24

Son güncelleme : 11.06.2020 13:30
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, takas ve saklama hizmeti veren Euroclear Bank ile yapılan iş birliğinin borçlanma maliyetlerine olumlu etki yapmasını beklediklerini belirterek, "Kurulacak doğrudan bağlantıyla ülkemize daha önce yatırım yapmamış yatırımcıları borçlanma araçları piyasalarımıza çekebilme olanağına da sahip olacağız" dedi.



AA

Arıkan, AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın  duyurduğu, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) için takas ve saklama hizmeti  verilmesi konusunda yabancı merkezli saklama kuruluşu Euroclear Bank ile varılan  mutabakatı değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Euroclear arasında sağlanan mutabakatla  yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen DİBS'lere yatırım yapmasının  kolaylaşacağına dikkati çeken Arıkan, "Yabancı yatırımcılar Türkiye'deki  bankalarda hesapları olmasa bile mevcut Euroclear hesapları üzerinden Türk  lirası, dolar, avro ve altın cinsi DİBS'leri alıp satabilecek. Euroclear saklama  özelliği sayesinde DİBS'lerin uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme  kabiliyeti artacak." diye konuştu.

MKK'nin de Türkiye'deki tüm sermaye piyasası araçlarının kaydını  tuttuğunu ve sakladığını anımsatan Arıkan, bu nedenle ülke piyasalarında işlem  yapan tüm yatırımcıların kurumda hesabının bulunması gerektiğini söyledi.

"EUROCLEAR MKK'DE HESAP AÇACAK"

Euroclear'ın da Türkiye'de müşterileri adına işlem yapabilmesi için  MKK'de hesap açması gerektiği bilgisini veren Arıkan, şöyle konuştu:

"Burada Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan ve 2019 yılının sonunda  yasal altyapısı tamamlanan global (omnibus) hesap projesi devreye giriyor.  Euroclear, Türkiye'de DİBS işlemi yapmak isteyen müşterilerinin her biri adına  ayrı ayrı hesap açmak yerine MKK'de kendi adına tek bir hesap açarak işlemleri  gerçekleştirebilecek. Bu sayede yabancı yatırımcıların Türkiye'de işlem yapması  çok daha kolay hale gelmiş olacak. Bu kapsamda Euroclear Bank, MKK'ye üye olmak  ve yabancı müşterileri ile yatırımcıları için omnibus toplu saklama hesabı açmak  için resmi başvuruda bulundu."

Arıkan, Euroclear'in ne zaman Türkiye piyasalarında işlem yapmaya  başlayacağına ilişkin de "Euroclear'ın MKK üyeliğine ilişkin işlemlerinin  tamamlanması, karşılıklı iş akışlarının gözden geçirilmesi, gerekli dokümanların  ve evrakların temin edilmesi ve üyelik sözleşmesi üzerindeki maddelerde  mutabakata varılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki kurumun saklama  sistemlerinin bağlantısının kurulması ve işlem talimatlarının hatasız iletimi  gibi teknik altyapı kurulumlarının oluşturulmasına ve testlerinin yapılmasına  yönelik süreçlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, Euroclear'ın üyelik  başvurusunun onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında, operasyonel süreçleri de  tamamlayarak bu önemli projeyi başarılı bir şekilde neticelendirmek ve temmuz ayı  ortalarına doğru işlem yapabilir hale getirmek." ifadelerini kullandı.

"BORÇLANMA MALİYETLERİNE OLUMLU YANSIYOR"

Bu iş birliğinin avantajlarına da dikkati çeken Arıkan, 30 trilyon  avronun üzerinde saklama büyüklüğüyle dünyanın en büyük yabancı merkezi saklama  kuruluşu olan Euroclear ile kurulacak hesap ilişkisiyle DİBS piyasalarının  yabancı yatırımcıların doğrudan erişimine daha elverişli hale geleceğini  bildirdi.

Arıkan, Euroclear'ın hesap bağlantısı kurduğu ülkeler incelendiğinde,  bağlantı sonrasında yerel para cinsinden işlem hacimlerinin 3-4 kata kadar artış  gösterdiğini ve bu durumun ülkelerin borçlanma maliyetlerine olumlu yansıdığını  anlattı.

Benzer şekilde Türkiye için de bu bağlantının borçlanma maliyetlerinde  olumlu etki yapmasını beklediklerini vurgulayan Arıkan, "Ayrıca, kurulacak  doğrudan bağlantıyla ülkemize daha önce yatırım yapmamış yatırımcıları borçlanma  araçları piyasalarımıza çekebilme olanağına da sahip olacağız. Böylece menkul  kıymetlerimizin uluslararası fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek  oranlarda tutulmasının önü de açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, başka merkezi saklama kuruluşlarının da Türkiye'ye gelip  gelmeyeceğinin sorulmasına karşılık, "2020 yılının ikinci yarısında diğer  ülkelerin yabancı merkezi saklama kuruluşlarının da MKK'ye doğrudan üye olarak  DİBS saklama ve alım-satım işlemleri için omnibus hesap açmalarını hedefliyoruz.  Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." yanıtını verdi.

"YATIRIMCILAR YEREL TAHVİLLERE RAHAT ERİŞECEK"

Euroclear Global Sermaye Piyasaları Ürün Direktörü Yardımcısı Frank  Slagmolen de "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile imzaladığımız anlaşmayla birlikte  piyasalarımız için bir ilk olan bu projeyi gerçekleştirmekten büyük mutluluk  duyuyoruz. Bu anlaşmayla MKK dahil birçok piyasa otoritesiyle yakın iş birliği  içinde, uluslararası yatırımcıların yerel devlet tahvili piyasasına daha önce  olmadığı kadar rahat erişebilmelerine olanak sağlayacak bir bağlantı kurmuş  olacağız." dedi.




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