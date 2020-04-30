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Facebook`un mali sonuçları beklentilere paralel geldi

30.04.2020 07:48

Son güncelleme : 30.04.2020 07:48
Sosyal medya devi Facebook`un 2020 ilk çeyrek mali sonuçları piyasa beklentilerine paralel geldi.



Facebook, Mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle reklam gelirlerinde hızlı bir düşüş gördüğünü belirtse de Nisan ayı ile birlikte verilerin reklam gelirlerinin istikrar kazanmaya başladığını gösterdiklerini de ifade etti.

İlk çeyrekte Facebook'un hisse başına karı 1,71 dolar ve gelirleri 17,74 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistler ise hisse başına karın 1,75 dolar, gelirlerin 17,41 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Facebook'un aktif günlük kullanıcı sayısı ilk çeyrekte 1,73 milyar olurken, aylık aktif kullanıcı sayısı 2,6 milyar olarak belirlendi.

Kullanıcı başına ortalama gelir ise 6,95 dolar olarak gerçekleşti.





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