ABD Merkez Bankası (Fed), 17 Haziran`da sona eren hafta bilançosunun bir önceki haftaya göre küçüldüğünü açıkladı. Bu, şubat ayından bu yana bilançoda görülen ilk küçülme oldu.
Fed bilançosu şubattan bu yana ilk kez küçüldü
19.06.2020 07:58
Son güncelleme : 19.06.2020 07:58
17 Haziran haftasında Fed bilançosunun büyüklüğü 7,22 trilyon dolardan 7,14 trilyon dolara indi.
Fed'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı 4,15 trilyon dolardan 4,17 trilyon dolara yükselirken, mortgage destekli menkul kıymet miktarı da 1,84 trilyon dolardan 1,92 trilyon dolara yükseldi.
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 111.117
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|Önceki Kapanış
|: 112.495
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112.676
En Düşük
111.117
18:056,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,8810
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8607
En Düşük
6,8469
18:057,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|: 7,7050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6749
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 380,02
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383,28
En Düşük
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|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4964
|8,5390
|% -0,83
|
|Frank
|7,1797
|7,2229
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|4,19
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.489
|2,00
|
|Tam
|2.539
|2.553
|2,00
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|0,90
|
|Çeyrek
|620
|625
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,00
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|B. Petrol
|41,88
|41,88
|0,37
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