Fed bilançosu şubattan bu yana ilk kez küçüldü















17 Haziran haftasında Fed bilançosunun büyüklüğü 7,22 trilyon dolardan 7,14 trilyon dolara indi.



Fed'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı 4,15 trilyon dolardan 4,17 trilyon dolara yükselirken, mortgage destekli menkul kıymet miktarı da 1,84 trilyon dolardan 1,92 trilyon dolara yükseldi.