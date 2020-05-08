Fed bilançosunda büyüme yavaşladı















Fed'in bilanço büyüklüğü 6 Mayıs'ta sona eren haftada bir önceki hafkaya göre sadece 70 milyar dolar artarak 6,70 trilyon dolardan 6,77 trilyon dolar seviyesine yükseldi.



Fed'in elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı 3,97 trilyon dolardan 4.02 trilyon dolara yükselirken, mortgage destekli menkul kıymet miktarı da 1,50 trilyon dolardan 1,61 trilyon dolara çıktı.



Fed İskonto Pencemesi Kredi Dengesi ise 31,8 milyar dolardan 26,5 milyar dolara indi.