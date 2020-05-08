Corona virüs salgınını ekonomik etkilerine yanıt için güçlü bir varlık alım programını uygulamaya koyan ve bunu sonucu bilançosunu hızla büyüten ABD Merkez Bankası (Fed), büyümenin bu hafta son 2 ayın en yavaş seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.
Fed bilançosunda büyüme yavaşladı
08.05.2020 07:40
Son güncelleme : 08.05.2020 07:40
Fed'in bilanço büyüklüğü 6 Mayıs'ta sona eren haftada bir önceki hafkaya göre sadece 70 milyar dolar artarak 6,70 trilyon dolardan 6,77 trilyon dolar seviyesine yükseldi.
Fed'in elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı 3,97 trilyon dolardan 4.02 trilyon dolara yükselirken, mortgage destekli menkul kıymet miktarı da 1,50 trilyon dolardan 1,61 trilyon dolara çıktı.
Fed İskonto Pencemesi Kredi Dengesi ise 31,8 milyar dolardan 26,5 milyar dolara indi.
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En Düşük
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|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
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|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
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|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|
|Sterlin
|8,7632
|8,8071
|% -1,08
|
|Frank
|7,2761
|7,3199
|% -1,09
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% -1,23
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-1,74
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|Altın Gr.
|392
|393
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.587
|2.637
|21,30
|
|Yarım
|1.262
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|629
|645
|5,20
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|Gümüş.Ons
|15,38
|15,42
|0,05
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|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,00
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|B. Petrol
|29,88
|29,88
|0,42
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