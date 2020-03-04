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Fed faiz indirdi, ekonomistler devamı gelir dedi

04.03.2020 13:07

Son güncelleme : 04.03.2020 13:07
ABD Merkez Bankası`nın koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin artan endişeler sonrasında dün sürpriz bir şekilde faizlerde 50 baz puanlık indirime gitmesinin ardından ekonomistler dünya çapında "faiz indirimi" döngüsünün hızlanacağı görüşünde birleşti.



AA

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC)  toplantısı öncesi, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25  aralığına çekti.

Söz konusu karar, FOMC'un 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantıları öncesi aldığı faiz kararı oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz Yatırım Stratejisti  Orkun Gödek, komitenin faiz indirim kararını oy birliği ile aldığına işaret  ederek, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini tutturmak adına bu yönde  bir adım atıldığını söyledi.

Güçlü ekonomik temel vurgusuna karşın hamle yapılma zaruretinin  doğduğunu anlatan Gödek, "Zamanlama açısından sürpriz şekilde alınan faiz  kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da ekonomik görünümdeki yeni  risklere karşı bu tarz bir adım attıklarını, Covid-19 kaynaklı risklerin görünümü  değiştirdiğini, ekonomik temellerin hali hazırda güçlü olduğunu vurguladı.  Ayrıca, ekonomiyi güçlü tutmak adına her türlü adımın atılmaya devam edileceği  mesajını verdi." dedi.

Gödek, Fed'in öne çıkan dört mesajını da, "Fed, gelişmelere göre  araçlarını kullanmaya hazır ancak şu anda böyle bir ihtiyaç yok. Faiz indirimiyle  hane halkı ve iş dünyası güveni desteklenecek. Faiz indirimiyle finansal  koşullardaki sıkılaşma engellenebilir. Covid-19 kaynaklı etkilerin görülmesi  açısından henüz ilk aşamada bulunuluyor ve geniş data setini görmeden konuşmak  kolay değil. Ancak, otel ve turizm sektörlerinde sıkıntılar olduğuna dair geri  dönüşler söz konusu." şeklinde sıraladı.

"FED ÖNDERLİĞİNDE KOORDİNELİ PARA POLİTİKASI KARARLARININ DEVAMI GELEBİLİR"

Orkun Gödek, Fed'in takvim dışı faiz kararının sırasıyla Nisan 1994,  Ekim 1998, Nisan 2001, Eylül 2001, Ağustos 2007, Ocak 2008 ve Ekim 2008  dönemlerinde de tercih edildiğini, ekonomiye doğrudan pozitif etkileşim açısından  bakıldığında ise 2001 öncesi dönemdeki iki hamle dışındakilerin efektif olduğunun  görülmediğini söyledi.

Takvim dahilinde gerçekleştirilen FOMC toplantıları sonucunda Aralık  2016 ile Aralık 2018 dönemleri arasında federal fonlama oranı aralığının yüzde  0-0,25 düzeylerinden yüzde 2,25-2,50'ye yükseltildiğini, geçen yıl ise ticaret  kaynaklı belirsizliklerin global ekonomi üzerinden ABD'ye yönelik riskler  doğurması nedeniyle 75 baz puan indirimle sürecin ters yönde işletildiğini  anımsatan Gödek, şunları kaydetti:

"2020 başlangıcında genel piyasa konsensüsü Fed'in en erken yıl  ortasına dek politika faizinde herhangi bir hamle yapmaması, diğer yarıda ise  adım atması durumunda tercihinin indirimden yana olacağı şeklindeydi. Keza Deniz  Yatırım Araştırma Bölümü olarak bizim beklentimiz de bu minvalde oluşmaktaydı.  Zamanlama açısından sürpriz faiz indirimi sonrasında Fed'in piyasa  katılımcılarına sinyal etkisi kanalı üzerinden net bir mesaj verdiğini  düşünüyoruz ve son dönem içerisinde gözlenen oynaklık artışı ve algı  bozulmasından rahatsız olduğunu teyit ettiğine inanıyoruz.

Öte yandan ilk çeyrek büyüme performanslarının başta Çin ekonomisi  olmak üzere global ekonomide zayıflamaya işaret edecek olması, hatta ikinci  çeyreğe de risklerin taşınma potansiyelinde olduğunu gözettiğimizde sadece faiz  indirimi vasıtasıyla para politikası üzerinden sürece müdahale etmenin kolay ve  mümkün olmadığını düşünüyoruz."

Gödek, Fed'in önderlik ettiği faiz indirimi sürecinin diğer üyelerin  de katılımıyla devam edebileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  mart ayı toplantısı için yüzde 79 olasılıkla 5 baz puanlık faiz indirimi  fiyatlandığını, Japonya ve İngiltere merkez bankalarından da benzer adımlar  gelebileceğini kaydetti.

"FED'İN SON AKSİYONU DURGUNLUĞUN GERÇEKLEŞECEĞİNİN İŞARETİ OLABİLİR"

Nordea Markets Baş Analisti Juha Vainikainen de, "Yeni bir parasal  genişleme, ortaya çıkan yeni riskleri yatıştırmak için gerekli olabilir. Bol  miktarda likidite içeren bir ortam, risklerin güvenli bir şekilde karşılanması  için gerekli. Para politikası tüm sorunları çözemese de Fed'in son aksiyonu,  küresel ekonomide daha ciddi bir şeyin gerçekleşeceğinin işareti olabilir.  Durgunluk gibi... Böyle bir ortamda merkez bankaları enflasyon hedeflerini de  kaçırabilir." değerlendirmelerini yaptı.

Ara toplantı kapsamında yapılan faiz indirimi sonrası New York  borsalarının negatif kapanış gerçekleştirdiğini, bunun yatırımcıların Fed'in  kararından endişe duyduğunu gösterdiğini aktaran Vainikainen, şunları kaydetti:

"ABD hazineleri daha önce hiç olmadığı gibi satın alındı. ABD 10  yıllık tahvil faizleri yüzde 1'in altına düştü. FOMC gecelik endeks swapları, 18  Mart'ta yapılacak bir sonraki toplantıda 35 baz puanlık bir faiz indirimini  fiyatlıyor.Öte yandan İngiltere Merkez Bankası'nın da en az 25 baz puan olmak  üzere faiz oranını düşürmesi bekleniyor. Avustralya Merkez Bankası dün faiz  oranlarını zaten düşürdü.

Kanada Merkez Bankası'nın bugün daha düşük oranlarda olması  bekleniyor. Bu eylemler, bant genişliğine katılma konusunda ECB'ye yönelik  baskıyı artıracaktır. ECB'den 10 baz puanlık bir indirim, gelecek hafta için  neredeyse tamamen fiyatlandırılıyor. Ancak, ECB'nin faizleri düşürme kapasitesi  ve istekliliği belirsizliğini koruyor. Öte yandan Fed'in ara toplantıdaki faiz  indirimi ABD bankacılık hisselerine negatif etkiledi. ECB'nin faiz oranında  indirime gitmesinin de Avro bölgesinde aynı şeyi yapması bekleniyor."

"FED, AMİRAL GEMİSİ OLARAK ROLÜNÜN GEREĞİNİ YAPTI"

Commerzbank Ekonomisti Bernd Weidensteiner ise Fed'in cuma günü  yaptığı açıklamanın ardından bankanın 50 baz puanlık bir indirime gitmesinin  fiyatlandığını, ancak zamanlama açısından bir sürpriz yaşandığını söyledi.

Bu kapsamda Fed'in aksiyonunun aslında şaşırtıcı olmadığını vurgulayan  Weidensteiner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed, küresel merkez bankaları konvoyunda bir amiral gemisi olarak her  zamanki gibi rolünün gereğini yerine getirdi. FOMC artık bekleyecek ve son faiz  indiriminin gerçekten piyasaları stabilize edip etmediğini görecek. Bununla  birlikte, ABD'de cornoavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı da artıyor.  Salgının olumsuz etkilerinin hızlı bir şekilde sona ermesi beklenmiyor. Bu  kapsamda Fed gerekirse daha fazla faiz indirimiyle devam edecektir. Fed  gerekirse, agresif bir şekilde 'mühimmatını', yani faiz indirimleri için kalan  marjını kullanacaktır. Komite, erken bir şekilde aksiyon almanın, çok uzun süre  beklemekten daha büyük bir başarı vadettiğini düşünmektedir."




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