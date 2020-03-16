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Fed kararı sonrası petrol fiyatları düştü

16.03.2020 09:23

Son güncelleme : 16.03.2020 12:44
ABD Merkez Bankası`nın, Covid-19 salgınına karşı, faizi yüzde 0.0-0.25 aralığına indirmesinin ve ardından faiz indiriminin sürebileceğine ilişkin sinyal vermesinin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 3.0 dolayında düştü.



DHA

Fed Başkanı Jerome Powell ise, yaptığı açıklamada bu aşamada negatif faizlere gereksinim olmadığını ve böyle bir adımın ABD için uygun bir politika olacağına inanmadığını vurguladı.

Fed kararından sonra, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.40 düşüşle 32.66 dolara gerilerken, ABD Batı teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.02 düşüşle 31.09 dolara indi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

ECB açıklamasına göre, Covid-19 karşısındaki ortak harekete Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası katılıyor.






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