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Fed tutanakları yayımlandı

09.04.2020 08:45

Son güncelleme : 09.04.2020 08:45
ABD Merkez Bankası`nın son toplantılarına ait tutanaklar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 0 seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Mart ayının 2'si ile 15'inde düzenlenen toplantılarına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığına çekildiği 15 Mart'taki son  toplantının tutanaklarında, Kovid-19 salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede ekonomik faaliyeti aksattığı belirtildi.

Tutanaklarda, Kovid-19 salgınının küresel finansal koşulları da  etkilediği vurgulanarak, "Tüm katılımcılar, son haftalarda ABD ekonomisinin yakın  dönemli görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve belirsiz hale geldiği  görüşünde." ifadesi kullanıldı.

EKONOMİK GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLERDE ARTIŞ

Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret  edilen tutanaklarda, ekonomideki toparlanmanın salgının kontrol altına alınmasına  yönelik önlemler, bunların başarısı ve diğer politika yanıtlarına bağlı olduğu  aktarıldı.

Tutanaklarda, finansal piyasaların olağanüstü bir türbülans ve stres  sergilediği belirtilerek, Fed üyelerinin piyasaların işleyişindeki aksamalara  ilişkin endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

Fed üyelerinin çoğunun faiz oranında 100 baz puanlık indirimi  savunduğunun ifade edildiği tutanaklarda, bu karara sadece Fed'in Cleveland  Şubesi Başkanı Loretta J. Mester'in karşı çıktığı ve 50 baz puanlık indirim  istediği kaydedildi.

EKONOMİYİ DESTEKLEME VURGUSU

Tutanaklarda, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar,  ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı  hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz  oranının yüzde 0-0,25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardılar."  ifadesi kullanıldı.

Kamu sağlığı, küresel gelişmeler ve enflasyon baskıları da dahil olmak  üzere ekonomik görünüme yönelik bilgilerin izlenmeye devam edileceğinin  vurgulandığı tutanaklarda, komitenin ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar  atacağı bildirildi.

Tutanaklarda, Fed'in hanehalkları ve işletmelere kredi akışını  sağlamak, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek için tüm araçlarını  kullanmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için daha önce  17-18 Mart’ta yapılacağı duyurulan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi  ikinci kez faiz indirimine gitmişti.

Politika faizini 2 Mart'ta 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25  aralığına düşüren Fed, 15 Mart'ta ise yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.





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