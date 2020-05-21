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Fed tutanakları yayımlandı

21.05.2020 08:47

Son güncelleme : 21.05.2020 08:47
ABD Merkez Bankası`nın (Fed) son toplantılarına ait tutanaklarda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği, orta vadede ise ekonomik görünüm için kayda değer riskler oluşturacağı belirtilerek, ekonomik gerilemenin devam etmesi halinde daha büyük bir mali desteğin gerekebileceği ortaya kondu.



AA

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 28-29 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin  ekonomik faaliyette keskin bir düşüşe ve iş kaybında yükselişe neden olduğu anımsatıldı.

Tutanaklarda, "Katılımcılar, koronavirüs salgını ve devam eden halk  sağlığı krizinin etkilerinin kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon  üzerinde ağır bir şekilde baskı oluşturmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik  görünüm için kayda değer riskler oluşturacağı kararına vardı." ifadeleri  kullanıldı.

"DAHA BÜYÜK MALİ DESTEK GEREKEBİLİR"

Ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş oranda düşüş  göstermesinin muhtemel olduğu kaydedilen tutanaklarda, salgın ve buna karşı  alınan önlemlerin hane halkı harcamaları ve tüketici güveni üzerinde olmsuz etki  yarattığı bildirildi.

Tutanaklarda, Komitenin uzun vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine  ulaşılmasının daha da gecikeceği ancak para politikası duruşunun uzun vadede bu  hedefe ulaşmaya yardımcı olacağı aktarıldı.

Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilen mali  programların ekonomik gerilemenin şiddetini sınırlamak için önemli olduğunun  vurgulandığı tutanaklarda, "Katılımcılar, ekonomik gerilemenin devam etmesi  halinde daha büyük mali desteğin gerekebileceğinin bilincinde." değerlendirmesine  yer verildi.

"ORTA VADEDE OLAĞANÜSTÜ SEVİYEDE BELİRSİZLİK VE KAYDA DEĞER RİSKLER YARATTI"

Tutanaklarda, "Katılımcılar salgının ekonomik etkilerinin, kısa vadede  ekonomik faaliyet üzerindeki baskısının yanı sıra orta vadede olağanüstü seviyede  belirsizlik ve kayda değer riskler yarattığı yorumunda bulundu." ifadesi  kullanıldı.

Finansal istikrara yönelik olası risklere de işaret edilen  tutanaklarda, salgının seyrine yönelik olumsuz senaryoların gerçekleşmesi halinde  bankaların daha fazla baskı altına girebileceğinden endişe duyulduğu bu nedenle  bankacılık sektörünün dikkatle izlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Tutanaklarda, "Para politikası dikkate alındığında, katılımcılar  Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını  kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye  kararlı olduğunu belirtti." değerlendirmesine yer verildi.

FAİZ ORANININ MEVCUT SEVİYEDE TUTULACAĞI SİNYALİ

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında tutulmasının uygun olacağı  belirtilen tutanaklarda, söz konusu faiz aralığını alt sınırda tutmanın ekonomiyi  ve Komitenin maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye devam  edeceği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Ayrıca katılımcılar, politika yapıcıların ekonominin  son olayları atlattığından ve Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı  hedefine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar federal fon oranlarının hedef  aralığını mevcut seviyede tutmanın uygun olacağına karar verdi." ifadesi  kullanıldı.




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