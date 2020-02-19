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Fed yetkilisinden `faiz` açıklaması

19.02.2020 09:04

Son güncelleme : 19.02.2020 09:04
ABD Merkez Bankası Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, bu yıl faiz oranlarında bir değişim beklemediğini belirterek, "ABD ekonomisine yönelik temel görüşüme dayanarak, yüzde 1,5-1,75 aralığındaki federal fon oranlarının genel hatlarıyla uygun olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, ABD ve küresel ekonomilerdeki görünüme ilişkin "Ekonomik Durum ve Para Politikası Duruşu Değerlendirmesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısında faiz  oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1,5-1,75 aralığında tutmaya karar verdiğini  hatırlatan Kaplan, "ABD ekonomisine yönelik temel görüşüme dayanarak, yüzde  1,5-1,75 aralığındaki federal fon oranlarının genel hatlarıyla uygun olduğunu  düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, 2020'de faiz oranlarında bir hareket beklemediğini belirterek,  bu görüşünün yıl boyunca ABD ekonomisindeki gelişmelerle revize edilebileceğini  bildirdi. Kaplan, "Bu bağlamda, çeşitli ekonomik gelişmeleri yakından izleyeceğim  ve özellikle koronavirüsün ABD ile küresel ekonomileri nasıl etkileyeceğini  değerlendirmeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2-2,25 oranında büyümesini  öngördüklerine işaret eden Kaplan, bu tahminlerinin küresel büyümenin yavaş bir  seyir izlemeye devam edeceği yönündeki beklentilere dayandığını aktardı.

Kaplan, ABD, Meksika ve Kanada Anlaşması'nın onaylanması, Çin-ABD  ticaret anlaşmasının birinci fazının uygulamaya girmesi ve Brexit sürecinin  netleşmesi sonucu ticaretteki bazı belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin  istikrar sinyali verdiğini ifade etti.

ABD'de imalat sektörünün de durağan bir seyir izlemesini  beklediklerini ancak sektörün istikrar sinyali verdiğine dikkati çeken Kaplan,  2019'da hayal kırıklığı yaşatan sabit yatırımların ise güçlenmesini  beklediklerini bildirdi.

Kaplan, "Bu gelişmeler, ABD gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık  yüzde 70'ini oluşturan güçlü ABD tüketicisiyle birleştiğinde, 2020'de sağlam bir  büyüme olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik görünümün yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  etkisiyle  belirsizleştiğine dikkati çeken Kaplan, "Bu gelişme, Çin'de daha yavaş bir büyüme  ve küresel büyüme için aşağı yönlü bir risk anlamına gelecektir." ifadesini  kullandı.




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