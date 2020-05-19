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Fed`den tüm araçları kullanma kararlılığı

19.05.2020 08:46

Son güncelleme : 19.05.2020 08:46
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmakta kararlı olduklarını ifade etti.



AA

Fed, Başkan Powell'ın yarın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel  İşler Komitesi'nde, Kovid-19 ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik  Gözetimi Yasası'na ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.

Powell, sunumunda, virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla  hayata geçirilen güçlü önlemlerin, ekonomik faaliyeti önemli ölçüde  sınırlandırdığını bildirdi.

Üretimde düşüş, işsizlik oranında ise keskin bir artış olduğuna işaret  eden Powell, söz konusu ekonomik gerilemenin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana  görülen en kötü durgunluk olduğunu aktardı.

FAİZ ORANINI MEVCUT SEVİYEDE TUTMA SİNYALİ

Powell, salgının ortaya çıkmasından bu yana 20 milyondan fazla kişinin  işini kaybettiğini belirterek, salgının aynı zamanda finanasal piyasalar üzerinde  de baskı yarattığını ve ekonomideki kredi akışını bozduğunu ifade etti.

Fed'in, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı finansal  sistemin istikrarının yanı sıra maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlamaya  yönelik hareket ettiğini anımsatan Powell, "Bu eylemlerin daha geniş bir kamu  sektörü müdahalesinin sadece bir parçası olduğunun farkında olsak da ekonomiyi bu  zorlu zamanda desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmakta kararlıyız."  değerlendirmesinde bulundu.

Powell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında,  politika faiz oranını neredeyse sıfıra indirdiklerini hatırlatarak, ekonominin bu  yaşananları atlattığından emin olana ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı  hedeflerini sağlayana kadar, faiz oranlarını bu seviyede tutmayı düşündüklerini  kaydetti.

Fed'in bu süreçte ekonomiyi desteklemeye yönelik hayata geçirdiği  diğer uygulamalara da değinen Powell, bankanın son bir kaç ayda hızlı bir şekilde  benzeri görülmemiş adımlar attığını aktardı.




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