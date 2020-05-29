`Fed`in negatif faizden daha güçlü araçları var`















Stony Brook Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşa Williams, "Ekonomiyi canlandırmada negatif faizden daha etkili ve daha güçlü araçlara sahip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.Williams, düşük faiz, ileri dönük yönlendirme ve Fed bilançosunun merkez bankasının ABD ekonomisinin maksimum istihdama dönmesine yardım için kullanılabilecek araçlar olduğunu vurguladı.