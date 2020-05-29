New York Fed Başkanı John Williams, negatif faizin ABD Merkez Bankası için anlamlı bir araç olmadığını, Banka`nın elinde daha güçlü araçlar bulunduğunu söyledi.
`Fed`in negatif faizden daha güçlü araçları var`
29.05.2020 09:00
Son güncelleme : 29.05.2020 09:00
Stony Brook Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşa Williams, "Ekonomiyi canlandırmada negatif faizden daha etkili ve daha güçlü araçlara sahip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
Williams, düşük faiz, ileri dönük yönlendirme ve Fed bilançosunun merkez bankasının ABD ekonomisinin maksimum istihdama dönmesine yardım için kullanılabilecek araçlar olduğunu vurguladı.
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