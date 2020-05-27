Finans bonolarında stopaj oranı artırıldı















Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam etmesi kararlaştırıldı.