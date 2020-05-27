Finansman bonolarında gerçek kişiler için stopaj oranı yüzde 10`dan yüzde 15`e çıkarıldı.
Finans bonolarında stopaj oranı artırıldı
27.05.2020 09:20
Son güncelleme : 27.05.2020 09:27
Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam etmesi kararlaştırıldı.
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,7714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0461
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7722
En Düşük
6,6969
18:057,4213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4248
En Düşük
7,3528
18:05371,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,61
|Açılış
|: 371,23
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,19
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,89
|22.807.488
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|MAVI
|40,90
|24.380.822
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,89
|22.807.488
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|MAVI
|40,90
|24.380.822
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3089
|8,3506
|% 0,78
|
|Frank
|6,9687
|7,0107
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7949
|1,8039
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,92
|
|Altın Gr.
|371
|372
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.436
|6,00
|
|Tam
|2.475
|2.500
|6,40
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|3,00
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,01
|
|B. Petrol
|35,92
|35,92
|-0,25
|