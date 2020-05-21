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Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı

21.05.2020 14:57

Son güncelleme : 21.05.2020 14:57
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mayısta bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 144,8 seviyesine yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal  sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp  toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, mayısta bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 144,8  seviyesine çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ve son 3 aydaki hizmetlere olan talep  FHGE'yi azalış yönünde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise  FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,  son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu  yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek 3 aydaki  hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Son 3 aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir  zayıflayarak devam ederken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki  ayda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine  döndü.

Mayısta NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta  Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla  değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik  fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı  Faaliyetler" sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 8,1 ve 29,4 puan artarken,  "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri  hariç)" sektörü 1,3 puan azaldı.




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