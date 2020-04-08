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Fitch, Arjantin`in kredi notunu yükseltti

08.04.2020 10:41

Son güncelleme : 08.04.2020 10:49
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin`in "RD" sınırlı temerrüt seviyesinde bulunan uzun vadeli kredi notunu "CC"ye yükseltti.



AA

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Arjantin'in kredi notunun yükseltilmesinde, ülkede yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihracı ödemelerine dair çıkarılan yürütme kararının etkili olduğu ifade edildi.

"CC" kredi notunun, yabancı tahvil sahipleri ile sıkıntılı borç  ödemesinin yürütülmesi ya da ödemelerin kaçırılması gibi bir başka temerrüt ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arjantin hükümeti, uzun vadeli BONAR ve kısa vadeli LETES dahil olmak  üzere, yerel kanunlar uyarınca çıkarılan dolar cinsinden borçlanma araçlarına  yapılan ödemeleri erteleme kararı aldı. Kararnamede, bu ödemelerin 31 Aralık  2020'ye kadar ötelendiği belirtilmesine rağmen, borç sürdürülebilirliğinin  sağlanması için daha geniş çaba sarf edilmesi yönünde ilerleme kaydedilmesiyle  bunların daha erken bir tarihte ödenebileceğine işaret ediliyor."

Açıklamada, finansman kısıtlamalarını azaltan ve hükümetin borç  hizmeti yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmesini sağlayan gelişmeler  yaşanması durumunda, Arjantin'in kredi notunun yükseltilebileceği aktarılarak,  "Bununla birlikte, eksik borç ödemesi veya ticari borç yükümlülüklerinde olması  muhtemel temerrüt belirtileri halinde ülkenin notu düşürülebilir." uyarısında  bulunuldu.

 




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