Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, uluslararası sukuk ihracının mayıs ve haziran aylarında toparlandığını bildirdi.
Fitch: Sukuk ihracı toparlanıyor
21.07.2020 09:12
Son güncelleme : 21.07.2020 09:12
AA
Fitch'den yapılan açıklamada, sukuk ihracatçılarının fonlama tabanlarını çeşitlendirdikçe arzın artmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, uluslararası sukuk ihracının, Kovid-19 salgını kaynaklı dalgalanmadan dolayı birincil piyasanın kapanmasının ardından mayıs ve haziranda toparlandığına işaret edildi.
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi bölgesi, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan'dan yapılan, 18 aydan daha uzun vadeli sukuk ihracının, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 42 artarak 12 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
Ayrıca mart ve nisan aylarında sukuk ihracındaki keskin yavaşlamanın, salgın nedeniyle finansal piyasalarda meydana gelen oynaklığı yansıttığı aktarıldı.
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
18:057,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
18:05400,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 400,89
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
401,33
En Düşük
400,33
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6610
|8,7044
|% 0,07
|
|Frank
|7,2707
|7,3145
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|0,88
|
|Altın Gr.
|401
|401
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.680
|2.694
|2,20
|
|Yarım
|1.301
|1.318
|1,10
|
|Çeyrek
|652
|660
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,47
|4,48
|0,09
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,13
|