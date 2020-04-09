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Fitch`ten Çin için büyüme tahmini

09.04.2020 10:23

Son güncelleme : 09.04.2020 10:42
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin`in corona virüse karşı verdiği politika tepkisinin çoğunun hala beklemede olduğu belirtilerek, ülkede büyümenin bu yıl yüzde 2`nin altına inerek dip yapmasının beklendiği bildirildi.



AA

Fitch Ratings'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin hükümetinin corona virüs salgınına tepkisinin başlangıçta sıkı kamu sağlığı ve sosyal mesafe önlemleri yönünde oluştuğu, ekonomik teşviklerin ise şimdiye kadar nispeten sınırlı olduğu ifade edildi.

Ulusal Halk Kongresi'nin 18-19 Nisan'da yapılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, "Kongre'de yetkililerin planladığı ekonomik politika yanıtının büyüklüğü ve şekli hakkında daha fazla açıklık sağlanmalı. Bu Çin'e ilişkin gelecek kredi notu değerlendirmemizde önemli olacaktır." denildi.

Açıklamada, Çin'in corona virüse karşı verdiği politika tepkisinin çoğunun hala beklemede olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Çin'de ekonomi kademeli toparlanıyor ancak biz aktivitenin yılın ilk yarısı boyunca zayıf seyretmesini bekliyoruz. Ülkede geçen yıl yüzde 6,1 olan  büyümenin 2020'nin tamamında yüzde 2'nin altına inerek dip yapmasını bekliyoruz. Tahminlerimiz, dış talepteki zayıflamanın devam etmesi ve corona virüsün daha  fazla yıkıcı etkiye sahip olması gibi olasılıkları da içeren belirsizliklere bağlıdır. Öte yandan Çin'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl  bulunduğu yüzde 5,8 seviyesinden yüzde 8'e yükselmesini bekliyoruz."

 




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