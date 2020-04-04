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Ford Otosan`dan üretim arası ile ilgili açıklama

04.04.2020 10:17

Son güncelleme : 04.04.2020 10:25
Ford Otosan, üretime verdiği arayı, Ford Avrupa`nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda devam ettirme kararı aldı.



AA

Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgınıyla ilgili olarak, üretim operasyonlarına 13 Nisan'a kadar ara veren Ford  Otosan'ın, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında üretime verdiği arayı sürdüreceği belirtildi.

Söz konusu kararın Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle alındığı aktarılan açıklamada, üretimin yeniden başlaması kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel  kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi ile bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı kaydedildi. Açıklamada, bu kararın, çalışanların sağlığı önceliğinde; ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda verileceği bildirildi.

Ford Otosan'ın planlarını Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediği vurgulanan açıklamada, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan'a kadar devam edeceği bilgisi verildi.






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