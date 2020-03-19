GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ford ve General Motors üretimlerine ara verecek

19.03.2020 10:20

Son güncelleme : 19.03.2020 10:20
ABD`nin iki büyük otomobil üreticisi Ford ve General Motors, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler nedeniyle Kuzey Amerika`daki üretimlerine ara vereceklerini duyurdu.



AA

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD, Kanada ve Meksika'daki fabrikalarında yapılacak temizlik ve sterilizasyon çalışmaları nedeniyle üretimin  30 Mart'a kadar durdurulacağı bildirildi.

Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası (UAW) ve şirket yöneticilerinin tesislerde yeniden üretime başlanması ve Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olacak ek prosedürler üzerinde çalışacakları belirtilen açıklamada, çalışanlar arasında sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmanın yollarının aranacağı ifade edildi.

Ford'un İspanya'nın Valensiya kentindeki tesisinde, üç çalışanına  Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle üretime pazartesi gününden itibaren ara verildiği hatırlatılan açıklamada, şirketin Almanya'nın Köln ve Saarlouis kentleriyle Romanya'nın Craiova şehrindeki tesislerinde de üretimin geçici olarak  durdurulacağı kaydedildi.

General Motors'tan yapılan açıklamada da şirketin Kuzey Amerika'daki üretim faaliyetlerine 30 Mart'a kadar ara verileceği aktarıldı.

İnsanların sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanan açıklamada, üretim durumunun haftalık olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan Fiat Chrysler'dan dün yapılan açıklamada, çalışanlar için güvenli ortamın sağlanması amacıyla şirketin ABD'deki tesislerinde vardiya ve üretim değişikliğine gidileceği belirtilmişti.

Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası, 15 Mart Pazar günü, Ford, General Motors ve Fiat Chrysler şirketleriyle, çalışanların Kovid-19 salgınından korunması için "Kovid-19 Görev Gücü"nü oluşturduklarını açıklamıştı.

Sendika, Amerika'nın üç büyük otomobil firmasından gelecek 2 hafta  için üretimlerini durdurmalarını istediklerini ve üç şirketin de üretim tesislerini kısmi olarak kapatmayı, tesislerinde gerekli temizlik işlemlerini  yapmayı ve vardiyalar arası süreleri uzatmayı gözden geçirmeyi kabul ettiklerini duyurmuştu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:0585.124
Değişim :  -0,53% |  -452,90
Açılış :  84.940  
Önceki Kapanış :  85.577  
En Yüksek
85.637 En Düşük
84.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSMEN 4,95 5 % 10,00  
GLRYH 1,66 763.467 % 9,93  
RTALB 3,99 335.954 % 9,92  
ETILR 1,57 7.852 % 9,79  
RALYH 7,70 2.310 % 8,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5262 7,5639 % 0,17  
Frank 6,6990 6,7394 % 0,49  
Riyal 1,7293 1,7379 % 0,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.492 1.493 6,14  
Altın Gr. 310 310 0,59  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 12,14 12,19 0,19  
Gümüş Gr. 2,52 2,53 0,03  
B. Petrol 26,26 26,26 1,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru