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Fransızların Türkiye`ye yatırım ilgisi artıyor

23.05.2020 11:38

Son güncelleme : 23.05.2020 11:48
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, corona virüs salgını sonrası Türkiye`de yapılması muhtemel yatırımlara yönelik Fransızlarda artan bir ilgi oluştuğunu belirterek, "Türkiye’nin önümüzdeki dönemde önemli bir yatırım ve üretim merkezi olacağını düşünüyorum. Konuyla ilgili olarak, Fransızlarda artan bir ilgi olduğunu gözlemlemek mümkün" diye konuştu.



AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, AA muhabirine koronavirüs salgını sonrası  Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri ve salgın sürecinin oluşturduğu etki üzerine  değerlendirmede bulundu.

Salgın sonrası Türkiye'de yapılacak yatırım ve üretime yönelik Fransa  tarafından artan bir ilgi olduğuna dikkati çeken Özdoğru, "Türkiye’nin önümüzdeki  dönemde önemli bir yatırım ve üretim merkezi olacağını düşünüyorum. Konuyla  ilgili olarak, Fransızlarda artan bir ilgi olduğunu gözlemlemek mümkün." diye  konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ YARDIMLAR FRANSA KAMUOYUNDA OLUMLU BİR ETKİ YARATTI"

İki ülkenin köklü tarihi ve ekonomik ilişkilere sahip olduğuna işaret  eden Özdoğru, "Türkiye-Fransa ilişkileri beş asırlık köklü bir tarihi geçmişe  dayanıyor. Avrupa’daki en yoğun Türk nüfuslarından birine sahip olan Fransa,  ticari ve ekonomik ortağımız olmasının yanı sıra önemli bir müttefikimiz.  DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi olarak, ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla  önemli bir platform oluşturduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Özdoğru, salgının Fransız ekonomisi üzerinde ciddi etki yarattığını  belirterek, "Kovid-19 salgınıyla birlikte, Fransa’da birçok sektörün  etkilendiğini görüyoruz. Net ekonomik etkileri değerlendirmek için Fransız  hükümetinin 110 milyar euroluk destek paketini, farklı sektörlerde uygulamaya  geçirmesini beklemek yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarafından gönderilen tıbbi yardım paketlerinin ikili  ilişkiler üzerinde olumlu bir etki oluşturduğuna vurgu yapan Özdoğru, "Bildiğiniz  üzere, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik Türkiye’nin Fransa’ya gönderdiği yardım  paketleri, Fransa kamuoyunda olumlu bir etki yarattı. Ülkemizin bu konuda  gösterdiği hassasiyetin, ikili ilişkilerimizi gelecek dönemde daha da iyi bir  noktaya taşıyacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

İKİLİ TİCARET HACMİ GEÇEN YIL 14 MİLYAR EURO

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ile Fransa  arasında 2018 yılında 12,4 milyar euro olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmi,  2019 yılında 13,9 milyar euroya yükseldi. Bunun 7,6 milyar eurosunu Türkiye'den  yapılan ihracat oluştururken, 6,3 milyar euro Fransa'dan Türkiye'ye ithalat  gerçekleştirildi. Bu bakımdan Fransa, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği  ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca Fransa, geçen yıl Türkiye'nin en çok ticaret  yaptığı 7'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

Dış İşleri Bakanlığı verilerine göre 360 bini aşkın çifte vatandaş  olmak üzere 800 bin civarında Türk nüfusun yaşadığı Fransa'da, Fransa Ulusal  İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke  ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 oranında küçüldüğü ve bu tarihi  gelişmenin 1949 yılından bu yana kaydedilen en düşük çeyrek dönem Gayri Safi Yurt  İçi Hasıla göstergesi olduğu belirtiliyor.




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