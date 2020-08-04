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Futbol kulüpleri yatırımcısına kaybettirdi

04.08.2020 11:10

Son güncelleme : 04.08.2020 11:16
Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, temmuzda yatırımcısına kaybettirdi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri dünyanın  önde gelen futbol kulüplerinin hisse performansını etkilemeye devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 7 futbol  kulübünün 6'sı, geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcısının yüzünü  güldürmedi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya  hak kazanması kulübün hisselerini temmuzda olumlu etkilemeye yeterli olmadı.  Manchester United'ın hisseleri, yüzde 11,6 değer kaybetti.

İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri, geçen ay yüzde 5,7 azalış  kaydetti. SS Lazio'nun son maçlarında yeşil sahalarda gösterdiği kötü performans  hisse performansına da yansıdı.

Fransız Olympique Lyonnais de temmuzda yatırımcısına yüzde 5,3  kaybettirdi. Söz konusu dönemde Alman ekibi Borussia Dortmund ve İtalyan ekibi  Juventus'un hisseleri yüzde 2,9 azalış kaydetti.

Analistler, Kovid-19'un Borussia Dortmund'un operasyonlarını  etkilediğini ve belirsizlikler oluşturduğunu ifade etti.

Temmuzda Hollandalı AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 1,2 kaybettirirken,  Portekiz ekibi SL Benfica'nın hisseleri yüzde 2,9 kazandırdı.

KULÜPLER, YILIN 7 AYINDA DA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü, hisse senedi piyasalarında  yatırımcısına ocak-temmuz döneminde kaybettirdi.

Yıl genelinde kulüplerin  Kovid-19 salgını nedeniyle büyük gelir kaybı  yaşayacağına dair beklentiler ve liglere ara verilmesi nedeniyle kulüplerin  ekonomik kayba uğrayacağına dair öngörüler, kulüplerin hisse performansını  olumsuz etkiledi.

Yılın 7 ayında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 36,8, Borussia  Dortmund'un hisseleri yüzde 36,3, Manchester United'ın hisseleri yüzde 29,8, AFC  Ajax'ın hisseleri yüzde 29,7, Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 29,4,  Juventus'un hisseleri yüzde 28 ve SS Lazio'nun hisseleri yüzde 9,8 değer  kaybetti.




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