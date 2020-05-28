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G20`nin mal ticareti corona etkisiyle daraldı

28.05.2020 13:34

Son güncelleme : 28.05.2020 14:05
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, G20 ülkelerinde bu yılın ilk çeyreğinde ihracat 2019’un son çeyreğine göre yüzde 4,3, ithalat ise yüzde 3,9 düşerek 2017 ikinci çeyrekten beri en düşük seviyelerine geriledi.



AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) G20 ülkeleri için 2020’nin ilk çeyrek uluslararası mal ticareti rakamlarını yayınladı.

Buna göre,  Kovid-19’nin etkisiyle G20 ülkelerinin ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 4,3 azalarak 3 trilyon 451 milyar dolara geriledi. G20  ülkelerinde ithalat ise yüzde 3,9 düşerek 3 trilyon 468 milyar dolara indi. Böylece, G20'nin  mevsim etkilerinden arındırılmış ve cari dolar kuruyla ithalat  ve ihracatı 2017 ikinci çeyrekten beri en düşük seviyelerine geriledi.

Rapora göre, Japonya'nın ilk çeyrekte ihracatı yüzde 4, ithalatı da  yüzde 4,4 düşüş gösterirken, Çin’in ihracatı yüzde 9,3 ve ithalatı da yüzde 7  daraldı. Güney Kore'nin ihracatı yüzde 3,3 artarken, ülkenin ithalatı yüzde 1,2  düşüş gösterdi.

G20 ülkeleri içinde Fransa’nın, Hindistan’ın, İtalya’nın ve  İngiltere'nin ihracatlarında sırasıyla yüzde 7,1, yüzde 9,2, yüzde 4,9 ve yüzde  7,8 düşüş görüldü.

OECD’ye göre, söz konusu dönemde Almanya'nın uluslararası ticareti,  diğer G20 Avrupa Birliği ekonomilerinden biraz daha iyi bir seyir izledi. Almanya’nın ihracatı yüzde 3,5 ve ithalatı da yüzde 2,4 azalış gösterdi.

Avustralya’nın ihracatı yüzde 3,7, enerji tedarikçisi Rusya ve Suudi  Arabistan’ın ihracatları ise sırasıyla yüzde 9,9 ve yüzde 10,2 geriledi.

Kanada ve ABD’nin ihracatları sırasıyla yüzde 4,2 ve 1,9 düşüş  gösterirken, Meksika ve Brazilya’nın ihracatlarının sırasıyla yüzde 1 ve 0,9  artış göstermesi dikkati çekti.

Türkiye'nin 2019 yılı son çeyrekte 55,1 milyar dolar olan ithalatı, 56,5 milyara çıktı. Türkiye’nin geçen yılın son çeyreğinde 44,9 milyar dolar olan ihracatı ise, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 3,34 düşüşle, 43,4 milyar dolara indi.

OECD raporunda, nisandaki ilk göstergelerin, ikinci çeyrekte daha  hızlı düşüşlere işaret ettiği belirtilirken, örneğin, Güney Kore ve Japonya'nın ihracatlarının Mart 2020'ye kıyasla sırasıyla yüzde 21,5 ve 10,6 düştüğü  kaydedildi.




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