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Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan yaptı!

24.02.2020 11:44

Son güncelleme : 24.02.2020 11:51
Süper Lig`in 23. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray`ın, deplasmanda Fenerbahçe`yi 3-1 yenmesinin ardından, Borsa İstanbul`da işlem gören Galatasaray hisseleri yüzde 20 değer kazanarak tavan fiyattan işlem görüyor.



AA

Cuma günü, 3,00 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları'ın hisse fiyatı, yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükseldi.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan  Galatasaray, dünkü karşılamada rakibini 3-1 yenerek puanını 45'e çıkardı ve bir  maç eksiği ile ligin zirvesinde bulunan Trabzonspor ile puanını eşitleyerek  ikinci sıraya yükseldi.

Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir  engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güne  güçlü alımlarla başladığını bildirdi.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler,  ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek  önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin haftaya yüzde 1,58  azalarak 114.984,40 puandan başlamasına rağmen, Galatasaray hisselerinin tavan  fiyat olan 3,60 liradan açılış yaptığına dikkati çekti.

Öte yandan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisse fiyatı, dün Galatasaray  karşısında alınan mağlubiyetin ardından açılışta yüzde 16,77 değer kaybıyla 13,40  lira seviyesine geriledi. Fenerbahçe hisseleri, bu seviyeden gelen tepki  alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek şu dakikalarda geçen hafta  kapanışına göre yüzde 8 azalışla 14,82 lira seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Beşiktaş yüzde  6 değer kazancıyla 3,13 lira, Trabzonspor ise yüzde 11 primle 6,70 liradan işlem  görüyor.

Süper Lig'de cumartesi günü oynanan karşılaşmada Beşiktaş ile  Trabzonspor 2-2 berabere kalarak hanelerine birer puan yazdırmıştı.




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Tam 2.196 2.251 68,98  
Yarım 1.062 1.089 33,37  
Çeyrek 532 545 16,68  
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