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Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul

07.07.2020 14:29

Son güncelleme : 07.07.2020 14:29
Gayrimenkul Borsası AŞ`nin (GABORAS) liderliğinde yapılan ve Türkiye`de ticarete konu olan gayrimenkullerin el değiştirme hızını ölçen "Gayrimenkul Döngü Hızı" çalışmasına göre, hızı en yüksek il 18 yıl ile İstanbul olurken 173,5 yıl ile Artvin en düşük hızlı il olarak belirlendi.



AA

GABORAS ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark tarafından  oluşturulan İnovasyon ve Bilim Araştırma Grubu tarafından oraya konulan  "Gerçekleşen İşlemler İl Parsel İşlem Döngüsü"ne göre, ticarete konu olan  gayrimenkullerin el değiştirme hızını ölçen "Gayrimenkul Döngü Hızı" ile ilgili  çalışmalardan ilk bulgular elde edildi.

İncelemelere göre, gayrimenkul el değiştirme hızı en yüksek il 18  yılla İstanbul olurken onu, 25 yılla Kocaeli, 26 yılla Kilis takip etti.  Gayrimenkulünü en uzun süre kullanan ve döngü hızının en düşük olduğu il 173,5  yıl ile Artvin oldu. Gayrimenkul el değiştirme hızının 100 yıldan uzun olduğu  görülen diğer iller arasında ise Gümüşhane, Rize, Kütahya ve Erzurum yer aldı.

GABORAS'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle düşen konut satışlarına kamu banklarının faiz indirimi can suyu  olurken haziran ayında 93 bin 704 konut satıldı.

Faiz düşüşü tarla, arsa, iş yeri satışlarını etkilerken, tüm  satışlardan Hazine'ye 1 milyar 966 milyon lira gelir sağlandı. 285 milyon dolarla  en çok konut satışı yapılan il ise İstanbul oldu.

Türkiye genelinde yaklaşık 200 milyon tapu ve ortalama 2 milyon işlem  hacmi incelenerek yapılan araştırmaya göre; İstanbul’da 18 yılda bir ticarete  konu tüm gayrimenkuller işlem döngüsüne konu oluyor. İstanbul’un ardından döngü  hızı yüksek iller arasında 25 yıl ile Kocaeli ikinci sırada yer alıyor. Döngü  hızı yüksek diğer iller ise Yalova 27 yıl, Gaziantep 27 yıl, İzmir 32 yıl, Adana  ve Ankara 36 yıl şeklinde sıralandı.

"DÖNGÜ HIZI LİKİDİTASYON SORUNUNU ÇÖZÜYOR"

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen GABORAS Üst Yöneticisi (CEO)  Kurtuluş Altun, el değiştirme hızında İstanbul’u büyük bir sanayi alanını  bünyesinde barından Kocaeli takip ettiğini belirterek, "Sanayi ile likiditasyon  akışı gayrimenkul yatırım iştahını artırıyor." ifadesini kullandı.

İl döngü hızı yüksek olan illerin GSYH içerisinde payının da yüksek  olduğunu belirlediklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Döngü hızının düşük olması şehre dışarıdan kaynak girişi olmadığı  zaman banka kredilerine yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu rakam borçluluk ve  takiplere de direkt olarak yansımakta. Döngü hızının yavaşlaması ile  konvansiyonel işlemler nedeniyle kayıt dışılıktaki oran da artıyor."

Bankacılık sistemi dışında gelişen döngü hızlarının kendi ekosistemini  oluşturduğunun vurgulayan Altun, “Bu durum illerde yüzde 75-80’e varan kayıt  dışılığın bankacılık dışında geliştiğini ve bankacılık sisteminin baskıladığını  gözler önüne seriyor. Döngü hızı yüksek olan illerin daha çok bankacılık sistemi  ve kayıt içinde oldukları ve bunun gayri safi yurt içi hasılaya yansıdığı  görülmekte." ifadelerini kullandı.




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