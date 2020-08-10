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Gayrimenkul satışı 6 ayda 1 milyonu aştı

10.08.2020 11:11

Son güncelleme : 10.08.2020 11:11
Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı (konut, iş yeri, arsa, tarla) küresel salgın ve yasaklara rağmen yılın ilk yarısında 1,1 milyon adede yaklaştı.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk gayrimenkul sektörü,  gücünü ve hareketliliğini salgına rağmen korumayı başardı.

Ocak-haziran döneminde ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı  salgına,  sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat sınırlamasına rağmen 1  milyon 58 bin 448 adet olarak gerçekleşti.

En yüksek gayrimenkul satışı 150 bin 699 adetle İstanbul'da olurken,  İstanbul'u, 93 bin 511 adetle Ankara, 58 bin 852 adetle İzmir, 44 bin 939 adetle  Antalya ve 40 bin 240 adetle Bursa takip etti.

Ülke genelindeki gayrimenkul satışlarından 7 milyar liraya yakın tapu  harcı geliri elde edildi. Alıcıların tapu devrinde ibraz ettikleri toplam değer  ise 194 milyar 332 milyon liraya ulaştı.

SATILAN KONUT SAYISI 625 BİN ADEDE YAKLAŞTI

Öte yandan, ilk yarıda 1 milyon 58 bini aşan gayrimenkul satış  adedinin 624  bin 769'unu konut oluşturdu.

İlk 6 ayda konut satışları, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,5  artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221,4 artarak  266 bin 374, diğer satış türleri ise yüzde 15,3 azalarak 358 bin 395 oldu.

En çok konut satılan illerde başı 106 bin 311 adetle İstanbul çekti. İstanbul'u, 69 bin 78 adetle Ankara, 39 bin 331 adetle İzmir, 29 bin 358 adetle  Antalya, 22 bin 974 adetle Bursa ve 18 bin 533 adetle Mersin takip etti.

Adana    15 bin 764 adet konut satışıyla bu alanda 7'nci olurken,  Konya    15 bin 737 adetle 8'inci, Gaziantep    14 bin 915 adetle 9'uncu, Kocaeli    14  bin 383 adetle 10'uncu sırada yer aldı.

"SALGINA RAĞMEN ULAŞILAN RAKAMLAR TÜRK GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, konut kredi faiz oranlarının en düşük seviyeleri gördüğü haziranda  tarihin en yüksek konut kredi hacmine ulaşıldığını söyledi.

Sadece haziranda oluşan konut kredi hacminin 2019 toplamını geçtiğini  ifade eden Taş, ipotekli konut satışında tek ayda tüm zamanların rekorunun  kırıldığını aktardı.

Birinci çeyrekteki güçlü satış rakamlarının da etkisiyle ocak-haziran  döneminde ciddi bir satış rakamına ulaşıldığını belirten Taş, faiz oranlarının  düşük tutulması halinde sektördeki hareketliliğin süreceğini kaydetti.

Taş, "Türk gayrimenkul sektörünün gücünü; salgına, salgının getirdiği  ekonomik durgunluğa ve yasaklara rağmen 1,1 milyon adede yaklaşan satış rakamı  bize açıkça gösteriyor. Bu hareketlilik yıllarca sürecektir. Özellikle konut ve  arsa satışlarında ikinci yarıda da benzer bir performans bekliyoruz." dedi.

"İKİNCİ EL SATIŞLARDA REKOR ARTIŞ YAŞANDI"

Fuzulev Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özkan da ilk yarıda konut  satışlarında yüzde 23,5'lik artış yakalandığını, bu süreçte yatırımdan ziyade  oturumluk alımların öne çıktığını söyledi.

İkinci el konut satışında ilk yarıda, geçen yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 42'lik artış yaşandığını kaydeden Özkan, "2019'un ocak-haziran  döneminde 300 bin adet ikinci el konut satılırken, söz konusu rakam bu yıl 426  bini aştı. Bu yıl ilk yarıda satılan 624 bin konutun 358 bininin de banka  kredisiz satılmış olması dikkati çekici." dedi.

Özkan, satışların yüzde 60'ının kredisiz olduğunu belirterek, faizsiz  konut edindirme sistemine olan ihtiyacın burada öne çıktığını, bu alandaki  faaliyetlerini hızlandırarak sürdürdüklerini bildirdi.




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