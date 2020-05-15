Gayrimenkul sektör temsilcileri yılın ikinci yarısından umutlu













AA

Yılın ilk iki ayında yüzde 50'nin üzerinde, mart ayında yüzde 3,4 artış gösteren konut satışları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen ay yüzde 55,5 geriledi.Salgın sebebiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların bekle-gör pozisyonuna geçse de gayrimenkul sektör temsilcileri, normalleşme adımlarının kademeli olarak atılmasıyla yılın ikinci yarısında satışların ve yatırımların hızlanacağını tahmin ediyorlar.Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, konut satışlarında nisan ayında görülen düşüşün beklendiği, bunun geçici olduğunu ve yılın geri kalanı için pozitif beklenti içinde olduklarını ifade ediyorlar.Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ilk çeyreği yüzde 50'leri aşan satış oranıyla kapatan sektör için yılın 2'nci çeyreğinin bir miktar zorlu geçeceğini söyledi.Corona virüs nedeniyle küresel ekonominin durma noktasına geldiğini ve yatırımcıların böylesi bir durumda nakitte kalmayı tercih ettiğini belirten Özyurt, şu aşamada yatırımların ötelendiğini ifade etti.Özyurt, TÜİK'in açıkladığı nisan rakamlarına göre satışlarda yaşanan yüzde yüzde 55,5'lik düşüşün bunun bir göstergesini oluşturduğunu dile getirdi.Ancak normalleşmeye yönelik girişimlerin artmasıyla bu sürecin çok kısa süreceğini düşündüğünü belirten Özyurt, şunları kaydetti:"Alışveriş merkezleriyle birlikte restoran ve diğer işletmelerin aşamalı olarak faaliyete geçmesiyle birlikte hayatımız normale dönecek. Bu süreçte ötelenen yatırımlar için imzalar atılacak. Haziran'dan itibaren izleyen yaz aylarında hareketlilik hız kazanacak. Kısa vadede yılın 2'inci çeyreğini içine alan bu zorlu dönem karşısında yılın tamamı için karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. Normalleşmeyi, gayrimenkul ve inşaat sektöründe de satış ve yeni yatırımların habercisi olarak görmeliyiz. Corona virüs, dijital anlamda şirketlere yeni açılımlar kazandırdı, bu durum sektörümüzü de etkisi altına aldı. Şirketler satış faaliyetlerini ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeye başladı."Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da corona virüsün global ölçekte yarattığı belirsizlik ortamıyla nisan ayı satışların hız kestiğini söyledi.Nisan ayında satışlardaki yüzde 55,5 gerilemenin mevcut koşullar düşünüldüğünde beklenilen bir durum olduğunu ifade eden Bahadır, "Bu durumu endişeyle karşılamak yerine haziran ayında satışların artışa geçmesiyle birlikte bizi bekleyen toparlanma dönemine odaklanmamız gerekiyor. Sektörümüz en ağır geçen 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde bulunduğu konumdan çok daha üst noktada yer alıyor. Satışlardaki gerilemenin geçici bir süreyi kapsayacağını çok iyi biliyoruz. Bugünlerde normalleşmeye yönelik atılan adımların ilerleyen dönemde hız kazanmasıyla birlikte yaz aylarında satışlarda artışa geçeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Bahadır, bugün askıya alınan yatırımların da yaz aylarını izleyen süreçte gerçekleşmeye başlamasıyla, sektörün yeniden yılın ilk aylarındaki hareketli günlere kavuşacağını dile getirdi.Corona virüs döneminin diğer sektörlerde olduğu gibi konut alanında da farklı açılımları beraberinde getirdiğini belirten Bahadır, şöyle konuştu:"Bu dönemde dijitalleşme yönünde atılan adımları çok büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Satış ve yatırım anlamında durgun geçen bu dönemde sektörümüz kendine yatırıma odaklandı. Projelerin satış faaliyetleri ve tanıtım çalışmaları, satış ofislerinden dijital kanallara geçti. Dijital yatırımlarımıza hız keseden devam ediyoruz. Ayrıca yeni yapmayı planladığımız konut projelerimizi olgunlaştırıyoruz. Bu dönemde endişeye kapılmak yerine, yakın ve uzun vadede bizi bekleyen hareketli günlere hazırlık içerisindeyiz."Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise corona virüsün dünya ekonomilerinde yarattığı ticari durgunluğa rağmen mart ayında satışlarda artıya geçmeyi başaran sektörün, nisan ayında beklentiler ölçüsünde, virüsün etki alanına girdiğini belirtti.Bu dönemde evde geçirilen izole yaşamın, konut alıcıları açısından planlanan yatırımların ertelenmesini zorunlu kıldığını söyleyen Akkuş, şu değerlendirmeleri yaptı:"TÜİK'in açıkladığı nisan rakamlarına göre satışlarda yaşanan yüzde yüzde 55,5 gerilemeyi, bir durgunluk eğilimi olarak görmek yanlış olur. Bu dönemi yatırımcıların belirsizlik ortamı nedeniyle bekleme pozisyonuna geçtiği, firmalar açısından ise yakın vadede önümüzdeki ay başlaması beklenen lansman dönemi ile uzun vadede yeni konut projelerinin planlamasının yapıldığı bir dönem olarak görmeliyiz. Sektörümüz haziran sonrası döneme hazırlanıyor.Bu dönemde yeni konut yatırımları, mevcut konutların pazarlama ve satış faaliyetleri kadar, virüsün etkisiyle alışverişin sanal ortama taşınmasına paralel olarak dijital yatırımlar da planlanıyor. Bu dönemde dünya ekonomilerinde yaşanan yavaşlama, sektörler arasında bir zincirleme etki yarattı. Gayrimenkul ve inşaat sektörü tek başına çok sayıda alanı besleyen bir sektör olmasına rağmen, bu zincire bir halka olarak dahil oldu. İçerisinde bulunduğumuz dönemde normalleşmeye yönelik atılan adımların karşılığını, gayrimenkul ve inşaat sektörü açısından haziran ayı itibarıyla alacağımıza inanıyoruz.Bu dönemde dersini sıkı çalışan şirketler, satış ve pazarlamaya yönelik geliştirdiği yeni hamleleri normalleşme adımlarının hız kazanmasıyla hayata geçirecekler. Özellikle yaz döneminde satışlarımızda hissedilir bir artış bekleyebiliriz. Ertelenen yatırımlar yaz aylarında geri dönecek.İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, gayrimenkul ve inşaat sektörünün corona virüsten en son etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirtti.Corona virüs nedeniyle mart ayında satışlar artıda olsa da hız kaybetmeye başladığını ve nisan ayında bir gerileme yaşanabileceğinin sinyalini aldıklarını söyleyen Çulhalık, dünya ekonomilerinde üretimin ve yatırımların durma noktasına geldiği düşünüldüğünde, nisan ayı konut satışlarındaki azalmanın küresel ekonomilerdeki yavaşlamaya bağlanabileceğini dile getirdi.Çulhalık, sektörün sadece yerli değil yabancı yatırımcılar açısından hala en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görüldüğünün altını çizdi.Virüsün, her türlü yatırımcı profilinin hayatında öncelik sıralamasını değiştirdiğini belirten Çulhalık, şunları kaydetti:"Hayatın normale dönmesiyle birlikte bekleyen yatırımlar da hızla gerçekleşmeye başlayacak. Corona virüsün yarattığı belirsizlik ortamı, Türkiye'de normalleşmeye yönelik adımların atılmasıyla yavaş yavaş kırılma göstermeye başladı. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe satışların yeniden hız kazanması için hayatın normal akışına dönmesi gerekiyor. Mayıs ayı içinde aşamalı olarak atılacak adımlarla haziranda bir normalleşme bekliyoruz.İnsay Yapı olarak bu dönemde dijital pazarlama faaliyetlerimiz aracılığıyla yatırımcılarımızla bağlantı kurduk. Çok da güzel dönüşler aldık. Satışlarımızdaki hareketliliği kısmen de olsa korumayı başardık. Bu dönemde özellikle sağlık çalışanları tarafından kiralama yönünde ciddi talepler aldık. Bu dönem yatırım planlarının sektörün çoğunluğu tarafından beklemeye alındığı bir dönem. Yaz aylarıyla birlikte bekleyen tüm yatırım planlarının gerçekleşmesiyle hem satış hem de yeni inşaat projeleri açısından bereketli bir döneme başlangıç yapacağımıza inanıyoruz."