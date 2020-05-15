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Gayrimenkul sektör temsilcileri yılın ikinci yarısından umutlu

15.05.2020 15:30

Son güncelleme : 15.05.2020 15:43
Gayrimenkul sektör temsilcileri, nisan ayında konut satışlarında yaşanan düşüşün geçici olduğunu, yaz aylarıyla birlikte hem satışların hem de yatırımların hızlanacağını tahmin ediyorlar.



AA

Yılın ilk iki ayında yüzde 50'nin üzerinde, mart ayında yüzde 3,4  artış gösteren konut satışları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen ay yüzde 55,5 geriledi.

Salgın sebebiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların bekle-gör  pozisyonuna geçse de gayrimenkul sektör temsilcileri, normalleşme adımlarının  kademeli olarak atılmasıyla yılın ikinci yarısında satışların ve yatırımların  hızlanacağını tahmin ediyorlar.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan sektör  temsilcileri, konut satışlarında nisan ayında görülen düşüşün beklendiği, bunun  geçici olduğunu ve yılın geri kalanı için pozitif beklenti içinde olduklarını  ifade ediyorlar.

"NORMALLEŞME, SEKTÖRÜMÜZDE SATIŞ VE YENİ YATIRIMLARIN HABERCİSİ"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ilk çeyreği  yüzde 50'leri aşan satış oranıyla kapatan sektör için yılın 2'nci çeyreğinin bir  miktar zorlu geçeceğini söyledi.

Corona virüs nedeniyle küresel ekonominin durma noktasına geldiğini ve  yatırımcıların böylesi bir durumda nakitte kalmayı tercih ettiğini belirten  Özyurt, şu aşamada yatırımların ötelendiğini ifade etti.

Özyurt, TÜİK'in açıkladığı nisan rakamlarına göre satışlarda yaşanan  yüzde yüzde 55,5'lik düşüşün bunun bir göstergesini oluşturduğunu dile getirdi.

Ancak normalleşmeye yönelik girişimlerin artmasıyla bu sürecin çok  kısa süreceğini düşündüğünü belirten Özyurt, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezleriyle birlikte restoran ve diğer işletmelerin  aşamalı olarak faaliyete geçmesiyle birlikte hayatımız normale dönecek. Bu  süreçte ötelenen yatırımlar için imzalar atılacak. Haziran'dan itibaren izleyen  yaz aylarında hareketlilik hız kazanacak. Kısa vadede yılın 2'inci çeyreğini  içine alan bu zorlu dönem karşısında yılın tamamı için karamsarlığa kapılmamak  gerekiyor. Normalleşmeyi, gayrimenkul ve inşaat sektöründe de satış ve yeni  yatırımların habercisi olarak görmeliyiz. Corona virüs, dijital anlamda şirketlere  yeni açılımlar kazandırdı, bu durum sektörümüzü de etkisi altına aldı. Şirketler  satış faaliyetlerini ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeye  başladı."

"HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK TOPARLANMA DÖNEMİNE ODAKLANMALIYIZ"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da corona virüsün  global ölçekte yarattığı belirsizlik ortamıyla nisan ayı satışların hız kestiğini  söyledi.

Nisan ayında satışlardaki yüzde 55,5 gerilemenin mevcut koşullar  düşünüldüğünde beklenilen bir durum olduğunu ifade eden Bahadır, "Bu durumu  endişeyle karşılamak yerine haziran ayında satışların artışa geçmesiyle birlikte  bizi bekleyen toparlanma dönemine odaklanmamız gerekiyor. Sektörümüz en ağır  geçen 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde bulunduğu  konumdan çok daha üst noktada yer alıyor. Satışlardaki gerilemenin geçici bir  süreyi kapsayacağını çok iyi biliyoruz. Bugünlerde normalleşmeye yönelik atılan  adımların ilerleyen dönemde hız kazanmasıyla birlikte yaz aylarında satışlarda  artışa geçeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahadır, bugün askıya alınan yatırımların da yaz aylarını izleyen  süreçte gerçekleşmeye başlamasıyla, sektörün yeniden yılın ilk aylarındaki  hareketli günlere kavuşacağını dile getirdi.

Corona virüs döneminin diğer sektörlerde olduğu gibi konut alanında da  farklı açılımları beraberinde getirdiğini belirten Bahadır, şöyle konuştu:

"Bu dönemde dijitalleşme yönünde atılan adımları çok büyük bir kazanım  olarak görüyoruz. Satış ve yatırım anlamında durgun geçen bu dönemde sektörümüz  kendine yatırıma odaklandı. Projelerin satış faaliyetleri ve tanıtım çalışmaları,  satış ofislerinden dijital kanallara geçti. Dijital yatırımlarımıza hız keseden  devam ediyoruz. Ayrıca yeni yapmayı planladığımız konut projelerimizi  olgunlaştırıyoruz.  Bu dönemde endişeye kapılmak yerine, yakın ve uzun vadede  bizi bekleyen hareketli günlere hazırlık içerisindeyiz."

"ERTELENEN YATIRIMLAR YAZ AYLARINDA GERİ DÖNECEK"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise corona virüsün  dünya ekonomilerinde yarattığı ticari durgunluğa rağmen mart ayında satışlarda  artıya geçmeyi başaran sektörün, nisan ayında beklentiler ölçüsünde, virüsün etki  alanına girdiğini belirtti.

Bu dönemde evde geçirilen izole yaşamın, konut alıcıları açısından  planlanan yatırımların ertelenmesini zorunlu kıldığını söyleyen Akkuş, şu  değerlendirmeleri yaptı:

"TÜİK'in açıkladığı nisan rakamlarına göre satışlarda yaşanan yüzde  yüzde 55,5 gerilemeyi, bir durgunluk eğilimi olarak görmek yanlış olur. Bu dönemi  yatırımcıların belirsizlik ortamı nedeniyle bekleme pozisyonuna geçtiği, firmalar  açısından ise yakın vadede önümüzdeki ay başlaması beklenen lansman dönemi ile  uzun vadede yeni konut projelerinin planlamasının yapıldığı bir dönem olarak  görmeliyiz. Sektörümüz haziran sonrası döneme hazırlanıyor.

Bu dönemde yeni konut yatırımları, mevcut konutların pazarlama ve  satış faaliyetleri kadar, virüsün etkisiyle alışverişin sanal ortama taşınmasına  paralel olarak dijital yatırımlar da planlanıyor. Bu dönemde dünya ekonomilerinde  yaşanan yavaşlama, sektörler arasında bir zincirleme etki yarattı. Gayrimenkul ve  inşaat sektörü tek başına çok sayıda alanı besleyen bir sektör olmasına rağmen,  bu zincire bir halka olarak dahil oldu. İçerisinde bulunduğumuz dönemde  normalleşmeye yönelik atılan adımların karşılığını, gayrimenkul ve inşaat sektörü  açısından haziran ayı itibarıyla alacağımıza inanıyoruz.

Bu dönemde dersini sıkı çalışan şirketler, satış ve pazarlamaya  yönelik geliştirdiği yeni hamleleri normalleşme adımlarının hız kazanmasıyla  hayata geçirecekler. Özellikle yaz döneminde satışlarımızda hissedilir bir artış  bekleyebiliriz. Ertelenen yatırımlar yaz aylarında geri dönecek. 

"HAYATIN NORMALE DÖNMESİYLE BEKLEYEN YATIRIMLAR HIZLA GERÇEKLEŞECEK"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, gayrimenkul ve  inşaat sektörünün corona virüsten en son etkilenen sektörlerden biri olduğunu  belirtti.

Corona virüs nedeniyle mart ayında satışlar artıda olsa da hız  kaybetmeye başladığını ve nisan ayında bir gerileme yaşanabileceğinin sinyalini  aldıklarını söyleyen Çulhalık, dünya ekonomilerinde üretimin ve yatırımların  durma noktasına geldiği düşünüldüğünde, nisan ayı konut satışlarındaki azalmanın  küresel ekonomilerdeki yavaşlamaya bağlanabileceğini dile getirdi.

Çulhalık, sektörün sadece yerli değil yabancı yatırımcılar açısından  hala en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görüldüğünün altını çizdi.

Virüsün, her türlü yatırımcı profilinin hayatında öncelik sıralamasını  değiştirdiğini belirten Çulhalık, şunları kaydetti:

"Hayatın normale dönmesiyle birlikte bekleyen yatırımlar da hızla  gerçekleşmeye başlayacak. Corona virüsün yarattığı belirsizlik ortamı,  Türkiye'de normalleşmeye yönelik adımların atılmasıyla yavaş yavaş kırılma  göstermeye başladı. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe satışların yeniden hız  kazanması için hayatın normal akışına dönmesi gerekiyor. Mayıs ayı içinde aşamalı  olarak atılacak adımlarla haziranda bir normalleşme bekliyoruz.

İnsay Yapı olarak bu dönemde dijital pazarlama faaliyetlerimiz  aracılığıyla yatırımcılarımızla bağlantı kurduk. Çok da güzel dönüşler aldık.  Satışlarımızdaki hareketliliği kısmen de olsa korumayı başardık. Bu dönemde  özellikle sağlık çalışanları tarafından kiralama yönünde ciddi talepler aldık. Bu  dönem yatırım planlarının sektörün çoğunluğu tarafından beklemeye alındığı bir  dönem. Yaz aylarıyla birlikte bekleyen tüm yatırım planlarının gerçekleşmesiyle  hem satış hem de yeni inşaat projeleri açısından bereketli bir döneme başlangıç  yapacağımıza inanıyoruz."




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