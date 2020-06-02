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Gayrimenkul sektöründen kredi paketi değerlendirmesi

02.06.2020 13:51

Son güncelleme : 02.06.2020 13:51
GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) İshak Kurtuluş Altun, "Sektör kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketi imkanını iyi değerlendirmeli. Bu, özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.



AA

GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) İshak Kurtuluş Altun, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarının açıkladığı kredi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Altun, paketin gayrimenkul sektörü için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Altun, paketin özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özel sektör bankalarının da devreye girerek bu desteğin büyümesini  bekliyoruz. Pandemiyle birlikte sektörde oluşan durgunluk bu şekilde ortadan kalkabilir. GABORAS olarak süreci destekliyoruz ve çok doğru buluyoruz. Bu  şekilde yüksek imalatlardan dolayı aşırı şişen stokları eritme imkanımız da  doğuyor.

Ancak yeniden, yılda 1 milyonu aşan talep fazlası gayrimenkulün  üretilmesi bundan sonraki süreçte kaldırılamayacak bir sorun oluşturacaktır. Bu  fırsatın bu anlamda çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor."

Gayrimenkul sektöründe vatandaşların artık daha bilinçli olduğunu ve  yaşanan gelişmeler sonrası anlık olarak gelişmeleri takip etmek ve sorguladığını  bildiren GABORAS Data Direktörü Orhan Vatandaş, ortalama konut kredi faiz  oranlarının 1 birim düşmesinin, konut fiyatlarında 0,77 birim artışa yol açtığını  iletti.

Vatandaş, bunun da vatandaşların GABORAS gibi platformlarda güncel  sorgulamalar yapmasını sağladığını aktararak, "Kimse fiyattan doğacak bir  mağduriyet yaşamak istemiyor. Vatandaşlarımızın bize olan ilgisinin sebebi bu  değişiklikleri anlayabilmek olduğunu görüyoruz. Son 24 saatte gelen taleplerin  genelde fiyat farkından mağdur olmak istemeyen vatandaşların soruları ve  alacakları gayrimenkullerle ilgili teknik analizleri yaptığını görüyoruz. Artık  tüketici çok daha bilinçli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.




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