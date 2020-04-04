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Gaziantep ihracatını ilk çeyrekte artırdı

04.04.2020 11:42

Son güncelleme : 04.04.2020 11:42
Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin lokomotifi konumunda bulunan Gaziantep`in yılın ilk çeyreğindeki ihracatı yüzde 2,1 arttı.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kentten mart ayında 609 milyon 795 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde 641 milyon 250 bin dolarlık ihracat yapan  iş dünyasının ihracat rakamları, bu yılın aynı döneminde dünya genelindeki yeni  tip corona virüs salgınının etkisiyle yüzde 4,9 geriledi.

Salgının etkisine rağmen yılın ilk çeyreğinde elde edilen veriler ise  Gaziantep için umut verici oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yurt dışına 1 milyar 819 milyon dolarlık  ürün gönderen iş insanları, bu yılın aynı döneminde de 1 milyar 856 milyon 832  bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Gaziantep, 2020 yılının ilk çeyreğinde  ihracat rakamlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artırdı.

Gaziantep, hem aylık hem de ocak-mart dönemi bazında en fazla ihracat  yapan 5. il unvanını da sürdürdü.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ATLATACAĞIZ"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı (GTO) Tuncay Yıldırım, yaptığı  açıklamada, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle düşüşün beklendiğini söyledi.

Yıldırım, Gaziantep'in tüm olumsuzluklara rağmen dönemsel artışını  sürdürdüğünü, bunun da kent ekonomisi açısından önemli olduğunu belirterek,  şunları kaydetti:

"Gaziantepliler her şeye rağmen çalışma azminden, özveriden vazgeçmez.  Yılın ilk çeyrek rakamlarına baktığımızda da bunu çok net görüyoruz. Gaziantep'in  performansını daha da yukarıya çıkaracak potansiyeli mevcut. Salgının geçmesiyle  bunları daha net görebileceğiz."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de tüm dünyayı  etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylık bazda  düşüş yaşanmasına rağmen dönemsel artışın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sağlığın korunmasıyla sıkıntılı her sürecin atlatılabileceğini ifade  eden Ünverdi, "Corona virüs nedeniyle tüm dünya adeta bir imtihandan geçiyor.  Sağlığımızı bir taraftan korumaya çalışırken diğer taraftan da yaşamsal  faaliyetlerimizi sürdürme mücadelesi veriyoruz. İnşallah bugünleri de birlik ve  beraberlik içinde atlatacağız." diye konuştu.

Mart ayındaki düşüşün geçici olduğunu anlatan Ünverdi, şunları dile getirdi:

"Corona virüs nedeniyle ihracatımızda düşüş yaşadık ancak inşallah en kısa sürede eski günlerimize döneriz. Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine  baktığımız zaman çoğu ülke sınır kapılarını kapattı. Ülkemiz de virüsün dış etkilerine karşı tüm tedbirlerini aldı. Tabii bu durumun üretim ve ihracatımıza  yansımaları oldu. Zor günlerden geçiyoruz ama bunları da atlatacağız."





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