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Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri düştü

20.05.2020 11:32

Son güncelleme : 20.05.2020 11:45
Rus enerji şirketi Gazprom’un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,6 azalarak 6,8 milyar dolara geriledi.



AA

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru  hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-mart döneminde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 24 azalarak 46,6 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracatı geliri de yüzde 51 azalarak  6,8 milyar dolara geriledi. Söz konusu gelir miktarı mart ayında bir önceki aya  göre ise yaklaşık yüzde 13 azalarak 1,7 milyar dolara düştü.

Gazprom'un net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2  trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına  göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi  konumunda bulunuyor.




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