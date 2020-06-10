Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri düştü

10.06.2020 15:56

Son güncelleme : 10.06.2020 16:30
Rus enerji şirketi Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşerek 8,3 milyar dolara geriledi.



AA

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru  hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 24 azalarak 59,6 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri de yüzde 52,3 azaldı  ve 8,3 milyar dolar oldu.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak  1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına  göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi  konumunda bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz  talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:14110.332
Değişim :  1,00% |  1.095,13
Açılış :  109.600  
Önceki Kapanış :  109.237  
En Yüksek
110.410 En Düşük
109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,65 1.542.121 % 10,00  
ISBIR 976,60 928.763 % 9,99  
DAGHL 9,60 2.364.919 % 9,97  
RTALB 24,92 3.940.625 % 9,97  
TLMAN 15,90 32.566.916 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6515 8,6949 % 0,35  
Frank 7,1492 7,1922 % 0,43  
Riyal 1,8029 1,8119 % -0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 8,81  
Altın Gr. 376 376 1,50  
Cumhuriyet 2.436 2.464 7,90  
Tam 2.507 2.532 4,40  
Yarım 1.224 1.234 4,00  
Çeyrek 612 618 2,00  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,36  
Gümüş Gr. 3,90 3,90 0,07  
B. Petrol 40,55 40,55 -0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru