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Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri düştü

10.08.2020 14:05

Son güncelleme : 10.08.2020 14:05
Rus enerji şirketi Gazprom`un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 düşerek 11,3 milyar dolara geriledi.



AA

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru  hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 17,8 azalarak 91,1 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 51,2 azaldı ve  11,3 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da  haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 13 gerileyerek 82 dolara indi. Analistler,  şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz  fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyorlar.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak  1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti. Dünyanın en büyük  doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz  ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz  talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.




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