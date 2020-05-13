Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yılın 1. Geçici Vergi Dönemi`ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 28 Mayıs günü sonuna kadar uzattı.
Geçici vergiye süre uzatımı
13.05.2020 09:28
Son güncelleme : 13.05.2020 09:28
AA
Bakanlıktan, bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda, "2020 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. " ifadesi yer aldı.
Söz konusu beyannamelerin verilme tarihi 18 Mayıs olarak belirlenmişti.
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|% 0,00
|
|DGGYO
|5,17
|5.896.872
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|KARSN
|1,74
|162.965.891
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,48
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|
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|
|KRDMD
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|
|IEYHO
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|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5502
|8,5931
|% -0,03
|
|Frank
|7,1773
|7,2205
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|1,79
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.510
|-0,30
|
|Tam
|2.535
|2.575
|-0,40
|
|Yarım
|1.237
|1.259
|-0,20
|
|Çeyrek
|619
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|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,12
|
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|3,49
|0,02
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