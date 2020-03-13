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Gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart`ta dolacak

13.03.2020 13:18

Son güncelleme : 13.03.2020 13:18
Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart`a kadar verilmesi gerekiyor.



AA

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, mükellefler verdikleri beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisini iki taksitte ödeyecek. Verginin ilk taksitinin 31 Mart'a, ikinci taksitinin de 4 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde  (www.gib.gov.tr) yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden  yapılabilecek. Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul  sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan kaynaklanan gelir vergisi yine  kurumun internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları  ile 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.

Mükellefler kurumun internet sitesinde yer alan her gelir türü için  ayrı ayrı hazırlanmış rehber ve broşürlerden ya da telefonla Alo 189'u arayarak  Vergi İletişim Merkezinden yardım alabilecek.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde  vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini  de 31 Mart'a kadar elektronik ortamda gönderecek. Geliri sadece kira, ücret,  menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan  mükellefler ise beyanlarını Başkanlığın internet sitesinden 7 gün 24 saat  ulaşabilecekleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca vergi  dairelerinden de yıllık beyanname verilmesi imkanı bulunuyor.

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret alan ve birden sonraki  işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 2019 yılı için 40 bin lirayı aşan  mükelleflerin, söz konusu ücret gelirlerinin tamamını yıllık gelir vergisi  beyannamesi ile beyan etmesi gerekiyor. Geçen yıl elde ettiği mesken kira geliri  5 bin 400 liranın üzerinde olanların da beyanname vermesi şartı bulunuyor. Yıllık  kira geliri bu değerin altında kalan mükelleflerde bu zorunluluk bulunmuyor.

İş yeri kira gelirlerinde tevkifata tabi olup brüt tutarı 40 bin  lirayı aşanların beyanname vermesi isteniyor.

Menkul sermaye iratlarının 40 bin lirayı aşması durumunda beyan  edilmesi zorunluluk arz ediyor ancak kar payı gelirlerinin yarısı gelir  vergisinden istisna olurken, kalan yarısının tutarının 40 bin liranın altında  kalması halinde beyanname şartı bulunmuyor.

Menkul sermaye iratlarının vergi kesintisine ve istisnaya tabi  olmaması durumunda ise 2 bin 200 liralık sınırı aşması halinde beyanname  verilmesi gerekiyor. Mal ve hakların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan  değer artış kazançları da 14 bin 800 liralık istisna sınırını aşması durumunda  beyan edilecek.

ÇAPRAZ EŞLEŞTİRME YAPILDI

Vergi gelirlerinin tam ve eksiksiz beyan edilmesini sağlamak üzere son  yıllarda vergi denetimleri artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının sistemindeki  bilgiler ile banka, tapu, PTT, nüfus, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ,  elektrik, su, doğal gaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunun verileri çapraz  eşleştirme ile kontrol edilerek riskli mükellefler tespit ediliyor. Geçen yıl  yapılan incelemeler sonucunda birden fazla ücret geliri elde eden 55 bin 708  mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Denetimler sonucu 6 bin 220 doktor ve 2  bin 321 avukat gönüllü uyuma davet edildi ya da incelemeye alındı. "Youtuber"  olarak anılan sosyal medya fenomenleri ile Google ve Apple üzerinden reklam,  yazılım gibi yollarla gelir elde eden 997 mükellefin beyan ve bildirimde  bulunması da sağlandı. Bunun yanı sıra sanatçıların beyanlarında yapılan  incelemeler sonucunda 50 mükellef incelemeye sevk edildi.





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