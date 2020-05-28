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GM ve Ford`dan tedarikçilerine üretim için nakit desteği

28.05.2020 14:27

Son güncelleme : 28.05.2020 14:36
ABD merkezli otomotiv üreticileri General Motors (GM) ve Ford, küçük ölçekli tedarikçi firmalarına yeniden üretime başlamaları için nakit desteği sağlıyor.



DHA

İki firmadan yapılan açıklamalara göre, Covid-19 salgını nedeniyle üretime ara veren küçük ölçekli yedek parça üreticileri için, bankalar ile birlikte bir "hızlı ödeme programı" hazırlandı.

Bu program ile birlikte, daha önce genellikle, mal ve beraberinde fatura teslimi yapıldıktan sonra ödeme için beklenen 40 ile 60 günlük süre otomatik olarak ortadan kalkacak ve söz konusu küçük firmalara nakit akışı hızla sağlanacak. Böylece, küçük firmalar, yeniden üretime başlar başlamaz gerekli nakit desteğini alabilecekler.

GM Sözcüsü David Barnas, "Erken Ödeme Programı"nın ilk olarak geçen Ağustos ayında, yine ABD merkezli banka Wells Fargo başlattıklarını açıkladı. Ford ise bu konuda Londra merkezli Greensill ile çalışıyor.




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