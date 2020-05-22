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Google 1 Temmuz`da `rekabet` savunması yapacak

22.05.2020 17:27

Son güncelleme : 22.05.2020 17:35
Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının, 1 Temmuz`da gerçekleştirileceğini bildirdi.



AA

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Google'ın genel  arama hizmetlerine yönelik güncellemelerle ve Adwords (Google'ın arama  sonuçlarında, iş ortağı sitelerde reklam gösterimi sağlayan pazarlama aracı)  reklamlarıyla teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak, Rekabetin Korunması  Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik  yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC,  Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen  soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 1 Temmuz'da yapılacak.




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