Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gözaltına alınmıştı! Skandal CEO serbest bırakıldı

24.06.2020 08:35

Son güncelleme : 24.06.2020 08:35
Ödeme sistemleri şirketi Wirecard`ın eski CEO`su "kayıp nakit" skandalından dolayı Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Ancak bir skandala daha imza atıldı ve eski CEO kefaletle serbest bırakıldı.



Almanya merkezli Wirecard AG'nin eski CEO'su, dijital ödeme şirketinden 1.9 milyar euro (2.1 milyar dolar) kaybolmasının ardından Münih savcıları tarafından Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Euronews'in haberine göre Cuma günü CEO olarak istifa eden Markus Braun, kefaletle serbest bırakıldı. Soruşturma, Ernst & Young denetçilerinin geçen hafta firmanın hesaplarında eksik olduğunu söylediği 1.9 milyar euroya odaklandı.

Eski CEO, 5 milyon euro kefalet gönderdikten sonra gözaltı merkezinden ayrıldı. Ancak haftalık polise rapor vermek zorunda kalacak.

YENİDEN YAPILANDIRMA YOLUNDA

Savcılar yaptığı açıklamada, şirketin "finansal olarak daha güçlü ve yatırımcılar ile müşteriler için daha çekici olduğunu" göstermek için "muhtemelen daha fazla faille işbirliği halinde" şirketin bilançosunu ve gelirini şişirmekle suçlandığını söyledi.

Wirecard, 2019 ve 2020 ilk çeyrek mali sonuçlarını geri çekmesinin ardından bankalarla görüştüğünü ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmayı değerlendirdiğini belirtti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.339
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  115.617  
Önceki Kapanış :  115.339  
En Yüksek
116.279 En Düşük
115.060
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 8,47 45.046.904 % 10,00  
ECZYT 14,81 112.655.752 % 9,95  
AKMGY 30,06 7.540.467 % 9,95  
ULAS 4,54 8.639.435 % 9,93  
AYEN 4,01 114.123.588 % 9,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5400 8,5828 % -0,07  
Frank 7,2249 7,2684 % 0,12  
Riyal 1,8197 1,8288 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 2,28  
Altın Gr. 390 390 0,61  
Cumhuriyet 2.528 2.541 3,10  
Tam 2.594 2.606 3,20  
Yarım 1.264 1.275 1,60  
Çeyrek 634 638 0,80  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 -0,03  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,01  
B. Petrol 42,54 42,54 -0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru