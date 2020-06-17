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Gram altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

17.06.2020 10:15

Son güncelleme : 17.06.2020 10:15
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 380,3 liradan işlem görüyor.



AA

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer  kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 380,4 liradan  tamamladı.


Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla  önceki kapanışın hemen altında 380,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı  dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1  artışla 1.729 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam  etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan  endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bugün  Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve  inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı  Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Koid-19 salgınına ilişkin  haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini  söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek  olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini  bildirdi.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 0,97  
Altın Gr. 380 380 -0,21  
Cumhuriyet 2.473 2.487 6,00  
Tam 2.538 2.555 6,10  
Yarım 1.237 1.247 3,00  
Çeyrek 620 624 1,50  
Gümüş.Ons 17,41 17,45 -0,03  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,01  
B. Petrol 40,61 40,61 -0,35  
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