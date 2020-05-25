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Gram altın fiyatı ne kadar?

25.05.2020 12:01

Son güncelleme : 25.05.2020 12:01
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 378,6 liradan işlem görüyor.



AA

Cuma günü, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel  değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 380,1  liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 378,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında  1.728 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün  geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin  başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün, yurt içinde ve ABD'de piyasaların tatil olduğunu ifade eden  analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740  doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının  izleneceğini söyledi.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -5,33  
Altın Gr. 379 379 -1,31  
Cumhuriyet 2.450 2.486 11,70  
Tam 2.522 2.551 12,00  
Yarım 1.231 1.247 5,90  
Çeyrek 615 624 2,90  
Gümüş.Ons 16,99 17,02 -0,20  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 -0,05  
B. Petrol 35,09 35,09 -0,04  
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