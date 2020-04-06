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Gram altın haftaya rekorla başladı

06.04.2020 08:52

Son güncelleme : 06.04.2020 13:07
Geçen hafta 347 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, bugün ise 355 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 1.634 dolar civarında bulunuyor.



Geçen hafta gram altın fiyatları 347 lirayla tüm zamanların rekorunu kırarken daha sonra 348 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı da 348 bin liraya yükselmişti.

Gram altın bugün ise 355 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1.634 dolar civarında bulunuyor.

Öte yandan, analistler bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.636 17,65  
Altın Gr. 355 356 5,04  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,54 14,58 0,17  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,05  
B. Petrol 33,08 33,08 -1,03  
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