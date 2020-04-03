Güne 344 liradan başlayan gram altın fiyatları 347 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 1.609 dolar civarında bulunuyor.
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
03.04.2020 09:56
Son güncelleme : 03.04.2020 13:45
DHA
Güne 344 liradan başlayan gram altın fiyatları
347 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı da 1.609 dolar
civarında bulunuyor.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yakında toplanabileceğine ilişkin haberlerle petrolde yükseliş sürerken, doların hızlı yükselişinin etkisiyle altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı 30.80 dolara kadar yükseldikten sonra, 28.37 dolara çekilirken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı 26.77 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 14.48 dolardan,
- altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,611.23 dolardan,
- bakır, yüzde 1.60 artışla 4,881.50 dolardan,
- platin, yüzde 0.70 düşüşle 725.81 dolardan,
- paladyum yüzde 0.47 artışla 2,229.09 dolardan işlem görüyor.
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BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.544.995
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|3.101.026
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.338.376
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|217.262.050
|% -7,27
|
|TUPRS
|86,15
|359.688.363
|% 4,23
|
|PETKM
|3,39
|357.268.252
|% -2,02
|
|ASELS
|23,38
|293.965.481
|% 1,04
|
|GARAN
|7,52
|287.139.091
|% -1,05
|
|GSRAY
|2,04
|217.262.050
|% -7,27
|
|GSRAY
|2,04
|217.262.050
|% -7,27
|
|PETKM
|3,39
|357.268.252
|% -2,02
|
|TSPOR
|2,92
|184.732.736
|% -5,50
|
|IHLGM
|0,99
|61.604.568
|% -1,00
|
|YKBNK
|1,83
|105.354.088
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2041
|8,2453
|% 0,35
|
|Frank
|6,8439
|6,8852
|% 1,16
|
|Riyal
|1,7774
|1,7863
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-1,49
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|33,27
|33,27
|3,33
|