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`Gram altında 389 TL ve üstünü görmek olası`

05.05.2020 11:21

Son güncelleme : 05.05.2020 11:21
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bu hafta içerisinde döviz likiditesi konusunda kamu ve özel sektörden yurt dışı borçlanma enstrümanlarıyla ilgili gelecek olumlu haber akışının, doların fiyatını 7 TL`den ilk etapta 6,90-6,70 TL aralığına çekebileceğini belirterek, "Aksi durumda, uzmanların öngörüsüyle altının gramında 389 TL ve üstünü görmek olası olabilir" dedi.



AA

Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın ve para piyasalarının,  4 ayı aşkın süredir koronavirüs gündemiyle kendisine bir rota ve trend bulmaya  çalıştığını ifade etti.

Atayık, "Birçok ülkede uzmanlar, virüste pik noktaların aşıldığını  dile getirse bile virüsün piyasa ve fiyatlara yansımalarının kısa sürede  biteceğini beklemek doğru olmaz." dedi.

ABD ve birçok Avrupa ülkesinin normalleşme yönünde önlemleri gevşetme  adımları attığını aktaran Atayık, Türkiye'nin de pandemi konusunda dünyada  örneğine az rastlanır bir başarıya imza attığını söyledi.

Hükümet yetkililerinin, normalleşme için Ramazan Bayramı sonrasına ve  haziran ayına işaret ettiğini belirten Atayık, kamuoyuna rehavete kapılınmaması  gerektiği yönünde mesajlar verildiğini anlattı.

Atayık, dünyada merkez bankalarının piyasadaki likidite ihtiyacını  karşılamak ve reel sektörü teşvik etmek amacıyla destek paketleri açıklamasının  altının yukarı gidişini sağladığını ifade ederek, "Merkez bankalarının adımları  ve özellikle faiz indirimleri, altının ons bazında son 7 yılın rekor fiyatlarına  ulaşmasında etkili oldu. Nitekim geçen cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed),  faizleri düşürmedi ancak Fed'in, piyasayı fonlamaya devam edeceği mesajı vermesi  bile ons fiyatlarını bir anda 1,700 doların üzerine çıkardı." diye konuştu.

"LİKİDİTE SORUNU YAŞAYAN ÜLKELER, ELLERİNDEKİ ALTINLARI BOZUYOR"

Mustafa Atayık, altının yükselişini hem destekleyen hem de zaman zaman  gerileyerek düzeltme yapmasına yol açan bir diğer unsurun ise petrol fiyatları  olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Petrolde tarihi dip noktaların görülmesi ve üretici ülkeler  aralarında anlaşsalar bile piyasalardaki talep azlığı nedeniyle fiyatların bir  türlü istenen rakamlara çıkmaması, finans piyasalarını tedirgin ediyor. Düşük  petrol fiyatları nedeniyle likidite sorunu yaşayan ülkeler, bu kez bu sorunlarını  ve açık pozisyonlarını gidermek amacıyla özellikle ay sonlarında ellerindeki  altınları bozma yolunu tercih ediyor. Bu durum da altının ons fiyatında 1,700  dolar seviyeleri görülse bile geri çekilişleri görmemize yol açıyor."

ABD ve AB ülkelerinin destek paketleriyle piyasada yaşanan likidite  bolluğunun gelişmiş ülkelerde doların fiyatını düşürdüğünü aktaran Atayık, bu  durumun gelişmekte olan piyasalarda doların fiyatını yükselttiğini söyledi.

"YATIRIM İÇİN ALTIN BİRİKİMİ YAPACAKSANIZ FİZİKİ ALTIN ALIN"

İKO Başkanı Atayık, salgın gündemiyle tüm dünyanın olağanüstü bir  süreçten geçerken, dünyada bazı madenlerin rafinerilerinin düşük kapasiteyle  çalıştığını, uçak kargolarının açık olduğunu ancak lojistik ve gümrüklerde  sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Dünya kuyumculuk piyasasının da bir süredir nispi olarak kapalı halde  bulunduğunu aktaran Atayık, şunları kaydetti:

"Ekranlarda anlık olarak yansıyan fiyatları incelerken şuna dikkat  edilmeli; piyasada 1 kontrat fiziki altın işlem görüyorsa 300-400 kontrat kağıt  üzerinde işlem görüyor. Dolayısıyla altının onsunda oluşan 1,700 dolar rakamları,  içinde bulunduğumuz sürecin bir ürünü. Reel olarak bu fiyatın piyasada bir  karşılığı yok, bu fiyatlara köpük veya spekülatif hareketler olarak bakmakta  yarar vardır.

Sektör olarak ısrarla hep söylüyoruz; yatırım için altın birikimi  yapacaksanız kuyumculara gelerek fiziki altın alın. Altın takı ve mücevher alın.  Düğünde hediye edilen altınlar, sevdikleriniz için aldığınız altın takı, mücevher  ve incili takılar, her ay maaşınızdan artırarak yaptığınız altın birikimleri  böyle zor ve sıkıntılı süreçlerde sorunların aşılması için can simidi oluyor. Bu  nedenle hediye olarak aldığınız altın takı ve mücevherler, kriz zamanlarında her  zaman günü kurtaran, yüzünüzü güldüren yatırım olarak işlevini yerine getiriyor."

"DÜNYANIN TEK GERÇEK PARASI ALTINDIR"

Mustafa Atayık, geçmiş krizlerde olduğu gibi bu salgın sürecinde de  vatandaşların, ellerindeki bilezikleri, kolye, küpe ve diğer altın birikimlerini  bozdurmak amacıyla kuyumcuların yolunu tuttuğunu, altın takıların bozdurularak  ekonomiye kazandırılması ile de çarkların yeniden döndüğünü söyledi.

Atayık, "Unutulmamalı ki dünyanın tek gerçek parası altındır.  Önümüzdeki aylarda piyasanın üzerindeki kara bulutlar dağılınca ons fiyatlarında  aşağı doğru geri çekilişleri yeniden görebiliriz. Ancak öyle görünüyor ki haziran  ayında dünya ekonomilerinde normalleşme sürecine geçilse bile salgın sürecinin  ekonomilere faturası ve hasar tespitleri, ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinden  gelecek enflasyon, büyüme konusundaki veriler, altın ve döviz fiyatlarındaki  rallinin bir süre daha devam etmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

"ALTININ ONSU, HIZLA 1,650 DOLAR VE ALTINA GEVŞEYEBİLİR"

İKO Başkanı  Atayık, 2020 yılına 478 TL'yle başlayan çeyrek altının,  yüzde 32 artışla nisan ayında 633 TL'yi gördüğünü, yıla 291 TL'yle başlayan gram  altının geçen hafta 389,5 TL'ye kadar çıkarak yüzde 30'un üstünde prim yaptığını  hatırlattı.

Atayık, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi iç piyasada altın, hem doların TL karşısındaki ederi  hem de küresel piyasalardaki ons değerleri üzerinden belirleniyor. Bu nedenle  çeyrek altın ve gram altın fiyat aralıkları öngörülerinde dolar/TL kotasyonları  çok önemlidir. Dün açıklanan enflasyon verileri beklenildiği gibi düşük çıktı. Bu  hafta içerisinde döviz likiditesi konusunda kamu ve özel sektörden yurt dışı  borçlanma enstrümanlarıyla ilgili gelecek olumlu haber akışı, dolar fiyatını 7  TL'den ilk etapta 6,90-6,70 TL aralığına çekebilir. Aksi durumda, uzmanların  öngörüsüyle altının gramında 389 TL ve üstünü görmek olası olabilir. Pek ihtimal  vermiyorum ancak analistlerin tahminlerine göre doların 7 TL üzeri çıkışı devam  eder, altının onsu da direnç olarak gösterilen 1,740 seviyesini kırarsa bir  süredir dile getirilen gram altında 400 TL'yi de görebiliriz.

Diğer yandan, birçok uzmanın işaret ettiği gibi petrol üreten ülkeler  başta olmak üzere yatırımcılar, petroldeki düşük fiyat nedeniyle oluşan nakit  ihtiyaçlarını karşılamak için nisan ayında yapmaları beklenen altın satışlarını  bu ay içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu durumda altının onsu, hızla 1,650  dolar ve altına gevşeyebilir. Bu nedenle analistler ve uzman isimlerin tavsiye  ettiği gibi ons fiyatı ve doların geri çekilişlerinde 350 TL ve altındaki gram  fiyatları, 590-540 TL ve altındaki çeyrek altın seviyeleri alım için  yatırımcılarımıza fırsat sunabilir."




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