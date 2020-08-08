Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gümüş altınla yarışıyor

08.08.2020 09:56

Son güncelleme : 08.08.2020 09:56
Altın fiyatlarının sert yükselişi gümüşe de yansıdı. Gümüşün gramı 7 liralara yaklaştı.



İHA

Düğün yapacaklar piyasadaki ani yükselişlerden olumsuz etkilerken çiftler altın alyansların yerine gümüş alyans ve takılara yöneldi.
Baba mesleği olan gümüşçülüğü sürdüren Musa Furkan Alptekin, altın ile beraber gümüşte de ciddi bir yükseliş olduğunu kaydetti.

Çiftler gümüş takıya yöneldi

Alptekin, fiyatlardan dolayı altından gümüşe yönelmeler olduğunu belirterek, “Evlilik hazırlığı yapan çiftler şuanda altın alyans yerine gümüş alyans tercih etmeye başladı. Bunun için elimizde 14 ayar ve 22 ayar olmak üzere kaplama dediğimiz yaldızlı yani sarı görünen alyans gruplarımız var” dedi.

Altındaki artışla beraber gümüşte de artışların devam ettiğini ifade eden Alptekin, Mart ayında korona virüs nedeniyle işyerlerini kapattıklarında gümüşün hasının 2 lira 60 kuruş civarında olduğunu ama şuan ise 7 liralara yaklaştığını söyledi.

Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş

Yatırımcıların yeni adresinin de gümüş olduğunu belirten Alptekin, “Takı kültürü olarak gümüş fazla tercih edilmiyordu ama şuan insanlar külçe has gümüş satıyor musunuz diye soruyorlar. Hatta şuan hurda gümüş dahi alıyorlar yani hurda gümüşe bile yöneldiler toplayıp toplayıp getiren insanlar var” diye konuştu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062 En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4865 9,5340 % 0,20  
Frank 7,9527 8,0006 % 0,53  
Riyal 1,9376 1,9474 % 0,87  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.035 -28,13  
Altın Gr. 476 476 -3,61  
Cumhuriyet 1.664 1.679 -1.665,11  
Tam 1.694 1.720 -1.740,84  
Yarım 831 843 -834,44  
Çeyrek 415 421 -422,45  
Gümüş.Ons 28,28 28,35 -0,61  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,12  
B. Petrol 44,66 44,66 -0,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru