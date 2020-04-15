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Güney Afrika Cumhuriyeti IMF`den kredi almayacak

15.04.2020 13:13

Son güncelleme : 15.04.2020 13:13
Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Para Fonu`ndan kredi almayacaklarını açıkladı.



AA

Güney Afrika Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tito Mbweni, devlet  televizyonunda yaptığı açıklamada, "Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında IMF'den kredi almayacağız." dedi.

IMF kredilerinin daha fazla ekonomik sıkıntılara yol açtığını  vurgulayan Mbweni, "Öncelikle Kovid-19’la ilgili tahsis edilebilecek uluslararası ekonomik paketlere ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mbweni, "Ülkede parti ve sendikalar da IMF’den yardım alınmasına sıcak  bakmıyor. Kredi alınması durumunda Güney Afrika devleti söz konusu borcu ödemekte  zorlanacak." ifadelerini kullandı.

Afrika'da Kovid 19 nedeniyle en fazla ölüm Güney Afrika  Cumhuriyeti'nde yaşanıyor. Ülkede 2 bin 415 kişide Kovid-19 tespit edilirken, şimdiye kadar 27 kişi hayatını kaybetti.






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