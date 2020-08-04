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Güneydoğu`dan 4 milyar 819 milyon dolarlık ihracat

04.08.2020 14:24

Son güncelleme : 04.08.2020 14:24
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 7 aylık dönemde 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.



AA

Kileci, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinde dünyanın birçok  ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörün olumsuz etkilendiğini ancak  mayıs ayından itibaren başlayan ihracattaki toparlanmanın temmuz ayında rekor  düzeye çıktığını aktardı.

Uluslararası ticarette taşların yavaş yavaş yerine oturmaya, üretimde  olduğu gibi ihracatta da beklenen artışların meydana gelmeye başladığını  vurgulayan Kileci, "Temmuz ayında bölgemizdeki yükseliş, açık bir şekilde  görülmektedir. Bu ay, Gaziantep için tüm zamanların en yüksek ihracatı,  birliklerimiz için ise hem 2020 yılının hem de tüm temmuz aylarının en yüksek  ihracatı kayda alınmıştır. İhracatçılarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini  kullandı.

Temmuz ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı dönemine yüzde 9,1'lik  artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracatın kayda alındığını, Güneydoğu Anadolu  Bölgesinde ise yüzde 5,3'lük bir artışla 839 milyon 307 bin dolarlık ihracat  gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kileci, "2020'nin 7 aylık döneminde ise  Gaziantep'ten toplam 4 milyar 174 milyon 550 bin dolar, bölgeden ise 4 milyar 819  milyon 40 bin dolarlık ihracat yapıldı. Temmuz ayında bölgenin lokomotifi olan  Gaziantep, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5. oldu." bilgisini verdi.




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