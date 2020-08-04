Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 7 aylık dönemde 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.
Güneydoğu`dan 4 milyar 819 milyon dolarlık ihracat
04.08.2020 14:24
Son güncelleme : 04.08.2020 14:24
AA
Kileci, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörün olumsuz etkilendiğini ancak mayıs ayından itibaren başlayan ihracattaki toparlanmanın temmuz ayında rekor düzeye çıktığını aktardı.
Uluslararası ticarette taşların yavaş yavaş yerine oturmaya, üretimde olduğu gibi ihracatta da beklenen artışların meydana gelmeye başladığını vurgulayan Kileci, "Temmuz ayında bölgemizdeki yükseliş, açık bir şekilde görülmektedir. Bu ay, Gaziantep için tüm zamanların en yüksek ihracatı, birliklerimiz için ise hem 2020 yılının hem de tüm temmuz aylarının en yüksek ihracatı kayda alınmıştır. İhracatçılarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Temmuz ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı dönemine yüzde 9,1'lik artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracatın kayda alındığını, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 5,3'lük bir artışla 839 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kileci, "2020'nin 7 aylık döneminde ise Gaziantep'ten toplam 4 milyar 174 milyon 550 bin dolar, bölgeden ise 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat yapıldı. Temmuz ayında bölgenin lokomotifi olan Gaziantep, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5. oldu." bilgisini verdi.
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